In letzter Sekunde: Vater rettet Frau und Kinder aus brennendem Auto

Schockmoment am Valentinstag: In Fiss (Landeck) rettete ein Familienvater seine Frau und die beiden Kinder in letzter Sekunde aus dem brennenden Auto, bevor dieses in Brand stand. 40 Einsatzkräfte rückten aus.

Am heutigen Valtentinstag, gegen 7.50 Uhr, fuhr ein 33-jähriger niederländischer Staatsangehöriger mit einem Auto auf der Serfauser Landesstraße bergwärts. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich dessen Ehegattin (35) und die beiden gemeinsamen Kinder, die siebenjährige Tochter und der fünfjährige Sohn. Plötzlich nahm der Mann einen Brandgeruch wahr.

Motorraum in Flammen

Die Motorleistung fiel ab, dann hielt er das Fahrzeug auf Höhe der Kehre drei an und öffnete die Motorhaube. Zu diesem Zeitpunkt stand der Motorraum bereits in Brand. Der Niederländer reagierte geistesgegenwärtig und holte seine Frau, die Kinder sowie das gesamte Gepäck aus dem Fahrzeug, bevor dieses in Vollbrand stand. „Die alarmierte freiwillige Feuerwehr Fiss konnte den Brand schließlich erfolgreich bekämpfen. Die Serfauser Straße musste für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten für ca. zwei Stunden gesperrt werden“, berichtet die Tiroler Polizei.

40 Einsatzkräfte rückten aus

Es wurde eine Umleitung über die Ladiser Straße eingerichtet. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen, so die Beamten weiter. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Fiss mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften, die Straßenmeisterei, ein Abschleppunternehmen sowie die Polizei.