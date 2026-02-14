Zehnjährige nach Skiunfall mit Schulterbruch – Beteiligte gesucht

Auf einer roten Piste im Vorarlberger Schigebiet Mellau/Damüls ist am Samstagvormittag ein zehnjähriges Mädchen bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Auf der roten Piste 23c im Schigebiet Mellau/Damüls kam es zum Skiunfall, bei dem eine Zehnjährige einen Schulterbruch erlitt.

Am Samstag, dem 14. Februar 2026, gegen 11 Uhr war die Zehnjährige auf der Abfahrt Moos talwärts unterwegs. Etwa 150 Meter oberhalb der Talstation der Gipfelbahn kam es zu dem Vorfall. Ein hinter ihr fahrender, bislang unbekannter Skifahrer stürzte und prallte gegen das Mädchen. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide zu Sturz. In weiterer Folge kollidierten sie mit einem vor ihnen fahrenden Snowboarder, der ebenfalls zu Boden ging. Der Skifahrer und der Snowboarder blieben laut Polizei unverletzt.

Mädchen erleidet Schulterbruch

Für die 10-Jährige hatte der Zusammenstoß jedoch ernste Folgen. Sie zog sich einen Bruch der linken Schulter zu. Die Pistenrettung brachte das Mädchen ins Tal. Nach einem kurzen Gespräch mit den Eltern verließen der Skifahrer und der Snowboarder die Unfallstelle, ohne ihre Personalien bekannt zu geben.

Beschreibung der Wintersportler Der unbekannte Skifahrer sprach Deutsch, ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und trug helle Skikleidung sowie einen hellen Helm. Der ebenfalls unbekannte Snowboarder sprach Niederländisch und war mit einem dunklen Helm unterwegs.

Hinweise erbeten

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg ersucht nun um Mithilfe. „Die Polizei ersucht die beiden beteiligten Wintersportler sowie allfällige Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bezau Tel +43 (0) 59 133 8123 zu melden“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg abschließend.