Todesdrama am Großglockner: Prozess startet nächste Woche

Im Jänner letzten Jahres kam es zu einer Tragödie am Großglockner. Eine 33-jährige Salzburgerin ist im Zuge einer Bergtour verstorben – im eiskalten Föhnsturm bei Minusgraden. Ins Visier der Justiz geriet ihr Partner, seitdem liefen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen grob fahrlässiger Tötung. Er war damals mit ihr gemeinsam am Berg unterwegs. Kommende Woche kommt es zum Prozess am Landesgericht Innsbruck. Für den Mann gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Was sich zugetragen hat

Die beiden machten sich Mitte Jänner auf zu einer Bergtour auf den Großglockner. Der Aufstieg schien länger anzudauern als gedacht, denn die Nacht brach herein. Der Mann soll ein erfahrener Alpinist sein. Das Paar habe aufgrund von Erschöpfung nicht mehr weitergehen können und soll bis in die späten Nachtstunden auf dem Berg verharrt sein. Dann soll sich der Mann aufgemacht haben, um Hilfe zu holen. Bis diese ankam, war seine Partnerin jedoch tot, sie starb an Unterkühlung.

Viele offene Fragen

Die Ermittlungen liefen und viele Fragen sind noch offen. Warum hat er sie zurückgelassen? Warum brachen sie die Tour nicht früher ab? Und: Hätte sie eine nächtliche Hubschrauberbesatzung retten können, als sie gegen 23 Uhr den Grat mit dem Scheinwerfer ausleuchtete? Diese und weitere Fragen werden wohl im Prozess thematisiert werden. Aus Medienberichten ging einige Tage nach der Tragödie hervor, dass sich der Beschuldigte über seinen Anwalt zu Wort meldete. Er ließ ausrichten, dass es ihm unendlich leid tue. „Zum Vorwurf wird er sich nicht geständig zeigen“, hieß es damals. Auch wurde damals vonseiten des Anwalts gesagt, dass die Familie der Verstorbenen nach wie vor zu dem Mann halte.

Verhandlung am Landesgericht Innsbruck

Wie es im aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Innsbruck heißt, werden dem 37-Jährigen Angeklagten „als mit alpinen Hochtouren erfahrenem verantwortlichem Führer einer Tour auf den Großglockner mehrere Fehler und damit grobes Fehlverhalten zur Last gelegt, welches zum Tod durch Erfrieren seiner unerfahrenen 33-jährigen Freundin geführt hat.“ Er muss sich kommende Woche aufgrund des Vergehens der grob fahrlässigen Tötung nach §81 Abs. 1 StGB vor Gericht verantworten. Der Prozess findet am Donnerstag, dem 19. Feber 2026, statt. Die Verhandlung ist für den ganzen Tag anberaumt.