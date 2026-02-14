Sonntag bringt Sonne, aber eisige Böen nach Österreich

„Nach Störungsabzug gelangt der Ostalpenraum tagsüber vorübergehend unter Zwischenhocheinfluss“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Vor allem nördlich der Alpen hält sich bis Mittag noch tiefe Restbewölkung mit leichtem Schneefall zwischen dem Tiroler Unterland und dem Wienerwald. Bis zum Abend lösen sich die meisten Wolken auch im Osten und Norden auf, im Süden überwiegt am Nachmittag bereits der Sonnenschein. Den Westen erreichen am Abend wieder dichte Wolken einer neuen Störung. Vor allem im Burgenland, in der Oststeiermark und im Bergland bläst am Vormittag teils stürmischer, eisiger Nordwind, sonst weht der Wind mäßig bis lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 6 und plus 1 Grad, die Höchstwerte erreichen minus 3 bis plus 7 Grad.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 07:38 Uhr aktualisiert