Dating-App-Abo: Wenn der Flirt plötzlich kostet

Du willst neue Leute kennenlernen und landest schneller im Abo als gedacht. Die Arbeiterkammer warnt vor Kostenfallen bei Dating-Apps. AK-Expertin Melanie Gößler erklärt, worauf du unbedingt achten solltest.

Viele Dating-Apps werben mit einem kostenlosen Probe-Abo. Was harmlos klingt, kann aber rasch teuer werden. „In den meisten Fällen wird zunächst ein kostenloses Probe-Abo abgeschlossen, welches anschließend in einen kostenpflichtigen Vertrag übergeht“, sagt AK-Expertin Melanie Gößler. Genau hier tappen viele Nutzer in die Falle. Denn wer nicht genau hinschaut, übersieht schnell, dass nach der Testphase Geld fällig wird.

Vertrag genau lesen

Bevor du ein Abo abschließt, solltest du dir die Bedingungen genau ansehen. Gößler rät klar: „Daher unbedingt den Vertrag genau durchlesen und auf Kosten, Laufzeit und Kündigungsmöglichkeiten achten!“ Entscheidend ist, wie lange du gebunden bist und wie du wieder aus dem Vertrag herauskommst. Auch der Preis nach dem Probezeitraum muss klar ersichtlich sein.

Automatische Verlängerung

Ein weiterer Punkt sind automatische Verlängerungen. Diese sind nicht grundsätzlich verboten, aber an Bedingungen geknüpft. „Automatische Verlängerungen sind nur erlaubt, wenn du rechtzeitig und klar darüber informiert wirst“, erklärt die Expertin. Das heißt: Der Hinweis muss deutlich sein. Du solltest wissen, wann sich das Abo verlängert und wie du es rechtzeitig kündigen kannst.

14 Tage Rücktritt möglich

Hast du dein Abo online abgeschlossen, gibt es zudem ein wichtiges Recht. „Hast du den Vertrag online abgeschlossen, besteht ein 14-tägiges Widerrufsrecht!“, so Gößler. Innerhalb dieser Frist kannst du vom Vertrag zurücktreten.

Besser vorher prüfen als nachzahlen

Ein Dating-App-Abo ist schnell abgeschlossen. Umso wichtiger ist es, vorab genau hinzuschauen. Lies dir die Bedingungen durch, prüfe Kosten und Laufzeit und achte auf Kündigungsfristen. So bleibt die Suche nach dem passenden Match eine schöne Erfahrung – und endet nicht mit einer unerwarteten Abbuchung vom Konto.