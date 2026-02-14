Olympia-Gold für Österreich im Skeleton

Die Tirolerin hat den Damenwettbewerb in Cortina gewonnen. Es ist die vierte Goldmedaille für Österreich bei den Olympischen Spielen. Bereits im ersten Lauf stellte die im Raum Innsbruck wohnhafte Athletin mit Bestzeit die Weichen auf Sieg und verteidigte ihre Führung souverän bis zum Finale. Die Silbermedaille ergatterte Susanne Kreher (Deutschland) und Jacqueline Pfeifer (Deutschland) folgt auf dem dritten Platz.

Große Freude in Tirol

Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle freut sich: „Mit ihrem heutigen Olympiasieg hat Janine Flock ein weiteres Kapitel Tiroler Sportgeschichte geschrieben. Mit Startnummer 1 ins Rennen gegangen, bestätigte sie ihre Führungsrolle eindrucksvoll. Diese Goldmedaille ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit, Disziplin und Leidenschaft – herzliche Gratulation!“ Landeshauptmann Stellvertreter Sportreferent Philip Wohlgemuth betont: „Skeleton ist ein extrem direkter, intensiver und technisch höchst anspruchsvoller Sport. Janine Flock beherrscht ihn wie kaum eine andere. Dass sie ihre über Jahre konstant erfolgreiche Karriere nun mit Olympiagold krönen kann, ist mehr als verdient – ganz Tirol freut sich mit ihr.“