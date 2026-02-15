Oberösterreich: Frau (41) erschossen aufgefunden – Partner in Haft

In Aigen-Schlägl im Bezirk Rohrbach ist am Samstagabend eine 41-jährige Frau tot in einem Wohnhaus gefunden worden. Sie wies eine tödliche Schussverletzung auf. In der Nacht wurde ihr Lebensgefährte festgenommen.

Kurz vor 19 Uhr am Valtentinstag heulten in der kleinen Gemeinde Aigen-Schlägl im oberösterreichischen Mühlviertel die Sirenen. Laut der „Kronen Zeitung“ soll das Rote Kreuz über den Notruf verständigt worden sein. Als die Einsatzkräfte beim Wohnhaus eintrafen, bot sich ihnen ein erschütterndes Bild: Eine 41-Jährige lag leblos im Inneren des Hauses. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Tödliche Schussverletzung festgestellt

Erste Informationen deuten darauf hin, dass die Mühlviertlerin eine tödliche Schussverletzung erlitten hatte. Das Haus in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) wurde abgesperrt, zahlreiche Einsatzkräfte standen im Ort im Einsatz. Was genau in dem Wohnhaus passiert ist, war am Samstagabend noch völlig unklar. Die Ermittlungen liefen in der Nacht auf Hochtouren. Spurensicherung und Befragungen sollten Klarheit bringen.

Lebensgefährte festgenommen

In der Nacht auf Sonntag dann die nächste Entwicklung: Wie bekannt wurde, kam es zu einer Festnahme. Der Lebensgefährte der 41-Jährigen wurde von der Polizei angehalten. Zu möglichen Motiven oder zum genauen Ablauf des Geschehens lagen vorerst keine weiteren Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an.