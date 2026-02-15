Am Klockelefall: Eiskletterin stürzt 70 Meter in die Tiefe

Eine Eisklettertour am Klockelefall hat am Samstagfrüh, 14. Februar 2026, ein dramatisches Ende genommen. Eine 39-jährige Deutsche stürzte im freien Gelände rund 70 Höhenmeter ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Am Klockelefall in St. Leonhard im Pitztal stürzte eine 39-jährige Eiskletterin rund 70 Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt.

Laut Landespolizeidirektion Tirol begann der Samstag früh: „Am 14. Februar 2026, gegen 7.35 Uhr, unternahm ein 39-jähriger Österreicher gemeinsam mit einer 39-jährigen Deutschen (aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen) eine Eisklettertour am Eisfall ‚Klockelefall im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal.“ „Die Eistour, die nach der WI-Skala mit 3-4 bewertet ist, wurden von den Kletterpartnern wechselseitig geklettert“, heißt es weiter. Nach acht Seillängen und „weiteren 3×150 Meter am laufenden Seil“ erreichten die beiden das Ende des Wasserfalls.

Entscheidender Moment am Abstieg

Anschließend querten die Alpinisten „über wegloses Gelände zum Sommerweg/Steig in Richtung Luibisalm“. Dem Steig folgend, legten sie nach rund 200 Höhenmetern bei „optimalen Triitschnee“ die Steigeisen ab, „weil der Weg teilweise aper wurde“. Doch nur kurze Zeit später kam es zum Unfall: „Nach ca. weiteren 100 zurückgelegten Höhenmeter rutschte die Frau plötzlich auf einer Eisplatte aus und stürzte über felsdurchsetztes, teilweise senkrechtes Gelände ca. 70 Höhenmeter ab.“ Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Rettung ohne Hubschrauber

Ihr Begleiter reagierte sofort. „Ihr Begleiter setzte den Alpinnotruf ab und stieg zu der Verunfallten ab“, so die Polizei. Eine Bergung aus der Luft war nicht möglich: „Aus Witterungsgründen war eine Hubschrauberbergung nicht möglich.“ Die Bergrettung Innerpitztal musste die Frau daher „nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle […] terrestrisch (liegend Abseilen und Skidoo-Rettungsschlitten) abtransportieren“. In weiterer Folge wurde sie „von der Rettung in das Krankenhaus nach Zams verbracht“, so die Landespolizeidirektion Tirol abschließend.