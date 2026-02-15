Schneesturm in Braunau: Ehepaar findet vermisste demenzkranke Frau (81)

Maria Schmolln im Bezirk Braunau am Inn: In der Nacht auf 15. Februar verschwand eine 81-Jährige aus einem Seniorenheim, während draußen ein Schneesturm tobte. Ein Ehepaar entdeckte die demente Frau zufällig am Heimweg.

Mitten im Schneesturm irrt eine demente 81-Jährige durch die Nacht - gerettet wurde sie von einem Ehepaar am Heimweg von einer Faschingsparty.

Gegen 1.15 Uhr schlug ein Pfleger des Seniorenwohnheims Maria Schmolln (Bezirk Braunau, Oberösterreich) Alarm: Eine 81-jährige Bewohnerin galt als abgängig. Die Frau ist stark demenzkrank. Zuletzt war sie um 23.45 Uhr in ihrem Zimmer gesehen worden. Als ihr Verschwinden bemerkt wurde, fehlte von ihr jede Spur. Draußen herrschten zu diesem Zeitpunkt extreme Wetterbedingungen.

Schneesturm und Minusgrade

Zum Zeitpunkt der Abgängigkeit tobte ein starker Schneesturm im Bezirk Braunau am Inn. Große Mengen Neuschnee gingen nieder, die Temperaturen lagen unter dem Gefrierpunkt. Die Lage war ernst. Mehrere Polizeistreifen, die Feuerwehr Maria Schmolln und die Suchhundebrigade wurden umgehend verständigt. Die Einsatzkräfte starteten sofort mit der Suche nach der 81-Jährigen.

Zufällig am Heimweg entdeckt

Während Polizisten bereits nach der Frau suchten, kam es zu einer entscheidenden Wendung. Gegen 1.50 Uhr erschien ein Ehepaar, beide 65 Jahre alt und ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, beim Seniorenwohnheim. Die beiden brachten die vermisste Seniorin zurück. Sie waren am Heimweg von einer Faschingsparty, als sie die Frau entdeckten. Die 81-Jährige lag neben der Fahrbahn in einer Wiese. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich hatte das Ehepaar die Seniorin dort gesehen, sofort angehalten, sie in ihr Fahrzeug gebracht und anschließend direkt ins Seniorenwohnheim zurückgefahren. Die Frau war stark unterkühlt.