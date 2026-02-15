Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Rettungsauto des Roten Kreuzes.
Auf der L190 in Dornbirn wurde eine 63-Jährige auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.
Dornbirn/Vorarlberg
15/02/2026
Unfall auf der L190

63-Jährige auf Schutzweg in Dornbirn schwer verletzt

Schwerer Unfall am Samstagabend in Dornbirn: Auf der Arlbergstraße wurde eine 63-Jährige auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)

Am 14. Februar 2025 gegen 21.15 Uhr kam es auf der L190 in Dornbirn, Arlbergstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Wagen von Dornbirn-Stadt in Richtung Hohenems unterwegs. Zur selben Zeit befand sich eine 63-jährige Frau auf dem dortigen Schutzweg und wollte die Fahrbahn überqueren. Als der Lenker die Frau bemerkte, leitete er laut Polizei eine Vollbremsung ein. Trotzdem konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde vom Fahrzeug erfasst und rund zehn Meter weit geschleudert.

Zeugen leisteten Erste Hilfe

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß eilten der Unfalllenker sowie anwesende Zeugen zur Verletzten. Sie leisteten bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Die 63-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch eingeliefert.

Alkotest negativ – Ermittlungen laufen

Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Hinweise auf eine Alkoholisierung liegen somit nicht vor. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung des Unfallfahrzeugs an. Zudem wurde ein Sachverständiger beigezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: