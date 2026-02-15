63-Jährige auf Schutzweg in Dornbirn schwer verletzt

Schwerer Unfall am Samstagabend in Dornbirn: Auf der Arlbergstraße wurde eine 63-Jährige auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.

Auf der L190 in Dornbirn wurde eine 63-Jährige auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Am 14. Februar 2025 gegen 21.15 Uhr kam es auf der L190 in Dornbirn, Arlbergstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Wagen von Dornbirn-Stadt in Richtung Hohenems unterwegs. Zur selben Zeit befand sich eine 63-jährige Frau auf dem dortigen Schutzweg und wollte die Fahrbahn überqueren. Als der Lenker die Frau bemerkte, leitete er laut Polizei eine Vollbremsung ein. Trotzdem konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde vom Fahrzeug erfasst und rund zehn Meter weit geschleudert.

Zeugen leisteten Erste Hilfe

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß eilten der Unfalllenker sowie anwesende Zeugen zur Verletzten. Sie leisteten bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Die 63-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch eingeliefert.

Alkotest negativ – Ermittlungen laufen

Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Hinweise auf eine Alkoholisierung liegen somit nicht vor. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung des Unfallfahrzeugs an. Zudem wurde ein Sachverständiger beigezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären.