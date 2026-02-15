GTA in Oberösterreich: Mit 141 km/h durch 50er-Baustelle

In Leonding (Bezirk Linz-Land) raste ein 21-Jähriger am Valentinstag mit 141 km/h durch eine 50er-Baustelle auf der Salzburger Straße. Für den Probeführerscheinbesitzer war die Fahrt abrupt zu Ende: Auto und Führerschein sind weg.

Am Samstagabend, dem 14. Februar 2026, nahm die Polizei in Leonding (Bezirk Linz-Land) Temposünder ins Visier. Gegen 22.15 Uhr blitzte es auf der Salzburger Straße: Ein Auto schoss durch einen Baustellenbereich – dort, wo eigentlich höchstens 50 km/h erlaubt sind. Die Lasermessung brachte es schwarz auf weiß ans Licht: 141 km/h.

Lenker ist erst 21 Jahre alt

Am Steuer saß ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land. Die Beamten hielten das Fahrzeug an. Für den jungen Mann kam es noch dicker: Er war im Besitz eines Probeführerscheins. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Damit war die Fahrt für ihn sofort beendet. Nicht nur der Führerschein wurde eingezogen. Auch das Fahrzeug selbst wurde vorläufig beschlagnahmt.