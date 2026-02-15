„Vienna Calling“: Wer singt beim ESC 2026 für Österreich?
Der Countdown läuft – bald entscheidet sich, wer Österreich beim 70. Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird! Alice Tumler und Cesár Sampson begrüßen am Freitag, dem 20. Februar 2026, live in ORF 1 und auf ORF ON zu „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“, wenn Anna-Sophie, Bamlak Werner, Cosmó, David Kurt, Frevd, Julia Steen, Kayla Krystin, Lena Schaur, Nikotin, Philip Piller, Reverend Stomp und Sidrit Vokshi ihren Song präsentieren.
Erster nationaler Vorentscheid
Dann gilt es für die zwölf Acts die 43-köpfige internationale Fachjury und das TV-Publikum zu überzeugen, um sich beim ersten nationalen Vorentscheid seit 2016 das Ticket für den größten Musikwettbewerb der Welt zu sichern. Im Studio sorgt das Kommentatoren-Panel mit Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni für die fachkundige und unterhaltsame Einordnung der Auftritte. Sie helfen bei der schwierigen Entscheidung, ohne dabei selbst Punkte zu vergeben.
ESC 2026 kommt nach Österreich – bist du dabei?
So sieht der Votingprozess aus
Der Votingprozess bei „Vienna „Calling“ ist wie beim „Eurovision Song Contest“ angelegt: Die Jurorinnen und Juroren der national und international besetzten Fachjury vergeben ihre Wertung auf Basis der Generalprobenauftritte der zwölf „Vienna Calling“-Acts. Nach der Präsentation der Songs aller Teilnehmer in „Vienna Calling – Wer singt für Österreich? Die Show“ um 20.15 Uhr hat das Publikum in „Das Voting“ um 22.55 Uhr die Möglichkeit, via Telefonvoting für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten abzustimmen. Jury- und Publikumsvoting ergeben zu jeweils 50 Prozent die finale Entscheidung, wer für Österreich beim „Eurovision Song Contest“ auf der Bühne steht. Alle zwölf Songs, die bei „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ an den Start gehen, sind ab 16. Februar über songcontest.ORF.at und www.mein.orf.at/vienna-calling abrufbar.
Die Mitglieder der national und international besetzten Fachjury im Überblick:
Max Bauer (Ö3)
Christina Böck (Kurier)
Armin Doppelbauer (ORF Burgenland)
Martin Fichter-Wöß (APA)
Robert Fröwein (Kronen Zeitung)
Linnea Gawell (schwedische Sängerin und Songwriterin)
Stefanie Groiss-Horowitz (ORF-Programmdirektorin)
Thomas Gruber (ATV)
Jamala (Sängerin; ESC-Gewinnerin Ukraine)
Theresa Kahr (ORF Steiermark)
Magdalena Kanev (ORF Wien)
Melisa Kaymaz (Präsidentin OGAE Schweiz)
Constanze Kreuzberger (ORF Salzburg)
Armin Luttenberger (ORF)
Melinda Markowitsch (ORF)
Sascha Mutavdzic (Eurovision Austria)
Wolfgang Pammer (Kronehit)
David Pearson (ORF Niederösterreich)
Valentina Pisoni (ORF Vorarlberg)
Jakob Rabitsch (Produzent)
Heide Rampetzreiter (Die Presse)
Alina Rauch (Radio NRJ)
Martina Rauner (Ö3)
Romy Reis (GRIDmusic)
Sabine Reiter (mica)
Lisa Schneider (FM4)
Marco Schreuder (Der Standard / Podcast „Merci, Chérie“)
Patrick Schubert (Puls4)
Michael Schulte (Sänger)
Alan Roy Scott (USA / Songwriter für u. a. Ray Charles, Céline Dion, Cher)
Shari Short (USA / Sängerin & Songwriter für Ariana Grande, Miley Cyrus, etc.)
Violet Skies (GB/USA Singer-Songwriter)
Markus Spiegel (Musikfachmann)
David Steiner (ORF Tirol)
Parov Stelar (DJ, Produzent)
Marcos Tritremmel (Präsident OGAE Österreich)
Christian Ude (Kleine Zeitung)
Alkis Vlassakakis (Podcast „Merci, Chérie“)
Alex Wagner (FM4)
Melanie Wehbe (schwedische Sängerin und Songwriterin)
Peter Wolfgruber (ServusTV)
Klaus Woryna (ehem. Präsident OGAE Deutschland)
Thomas Zeidler (Österreich)