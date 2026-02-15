Lkw-Brand auf A1: Aufwendiger Einsatz am Valentinstag

Am Abend des Valentinstags, dem 14. Februar, kam es auf der A1 Westautobahn zu einem großangelegten Feuerwehreinsatz. Ein LKW brannte.

Gegen 18.45 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Eichgraben und Altlengbach zu einem Lkw-Brand alarmiert, der sich schnell als äußerst arbeitsintensiv herausstellte. Unmittelbar nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde laut Berichten der Plattform „Doku-NÖ“ ein umfassender Löschangriff gestartet, während nachrückende Einheiten die notwendige Wasserversorgung auf der Autobahn sicherstellten.

Sattelzug mit Apfelpaletten beladen

Die Brandbekämpfung gestaltete sich jedoch schwierig, da der Sattelzug vollständig mit Apfelpaletten beladen war. Diese Ladung wirkte als enorme Brandlast und erschwerte den Zugang zu den Glutnestern erheblich. Um das Feuer effektiv zu ersticken, entschied die Einsatzleitung schließlich, den gesamten Auflieger großflächig mit Löschschaum zu fluten.

Stundenlange Löscharbeiten

Während der stundenlangen Löscharbeiten übernahmen die Polizei und die Asfinag die Absicherung der Unfallstelle. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte standen zudem ein Rettungswagen des Samariterbundes Altlengbach sowie der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes bereit. Erst nach intensiven Bemühungen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss musste das Wrack noch über einen längeren Zeitraum gekühlt und kontrolliert werden, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.