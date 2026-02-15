Oberösterreich: 41-Jährige tot im Haus – Polizei geht von Suizid aus

Großeinsatz in Aigen-Schlägl im Bezirk Rohrbach: Eine 41-Jährige wurde am Samstagabend mit tödlicher Schussverletzung in ihrem Haus gefunden. Die Polizei geht inzwischen von einem Suizid aus, der Partner wurde wieder freigelassen.

Kurz vor 19 Uhr am Valentinstag heulten in der kleinen Gemeinde Aigen-Schlägl im oberösterreichischen Mühlviertel die Sirenen. Laut der „Kronen Zeitung“ soll das Rote Kreuz über den Notruf verständigt worden sein. Als die Einsatzkräfte beim Wohnhaus eintrafen, bot sich ihnen ein erschütterndes Bild: Eine 41-Jährige lag leblos im Inneren des Hauses. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Tödliche Schussverletzung festgestellt

Erste Informationen deuten darauf hin, dass die Mühlviertlerin eine tödliche Schussverletzung erlitten hatte. Das Haus in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) wurde abgesperrt, zahlreiche Einsatzkräfte standen im Ort im Einsatz. Was genau in dem Wohnhaus passiert ist, war am Samstagabend noch völlig unklar. Die Ermittlungen liefen in der Nacht auf Hochtouren. Spurensicherung und Befragungen sollten Klarheit bringen. Bislang ist unklar, wer die Schüsse abgegeben hat. Auch ein möglicher Suizid kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Lebensgefährte festgenommen

In der Nacht auf Sonntag dann die nächste Entwicklung: Wie bekannt wurde, kam es zu einer Festnahme. Der Lebensgefährte der 41-Jährigen wurde von der Polizei angehalten. Zu möglichen Motiven oder zum genauen Ablauf des Geschehens lagen vorerst keine weiteren Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an.

#Update: Polizei geht von Suizid aus

Nach ersten Ermittlungen geht die Landespolizeidirektion Oberösterreich mittlerweile von einem Suizid aus. Sämtliche bisher gesicherten Spuren im Wohnhaus würden laut Polizei auf kein Fremdverschulden hindeuten. Der 43-jährige Lebensgefährte der 41-Jährigen war zunächst vorläufig festgenommen worden, nachdem ein Verdacht geäußert worden war. In der Nacht stellte sich jedoch heraus, dass sich dieser Verdacht nicht erhärtete. Der Mann wurde gegen 3 Uhr wieder enthaftet. Eine Obduktion steht noch aus, ebenso die Auswertung von Schmauchspuren. Nach derzeitigem Stand dürfte sich der ursprüngliche Verdacht auf Suizid bestätigen, berichtet die APA.

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142.

Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 10:10 Uhr aktualisiert