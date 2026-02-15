Großbrände im Zillertal: Mehrere Häuser in Flammen

In der Nacht auf Sonntag kam es im Zillertal zu zwei schweren Bränden, die mehrere Gebäude zerstörten. Kurz vor Mitternacht brach zunächst in Mayrhofen ein Feuer auf der Terrasse eines Wohnhauses aus.

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Flammen, schlug Alarm und warnte die Anwohner, während der Besitzer des Hauses zum Unglückszeitpunkt nicht vor Ort war. Trotz des schnellen Eingreifens von 45 Einsatzkräften der Feuerwehren Mayrhofen und Ramsau griff das Feuer rasch auf das gesamte Gebäude über und zerstörte es vollständig, auch ein Nachbarhaus wurde beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an, während die Brandursache noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen ist, berichtet der ORF.

Zweiter Großbrand

Nur wenig später, gegen 3.30 Uhr, brach in Ried im Zillertal ein zweiter Großbrand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen ein Einfamilienhaus sowie ein angrenzendes Mitarbeiterhaus bereits in Vollbrand und waren nicht mehr zu retten. Laut Einsatzleiter Christoph Höllwarth war der Feuerschein bereits bei der Anfahrt über dem gesamten Dorf sichtbar, sagt er dem ORF gegenüber. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner, eine Mutter mit zwei Kindern sowie fünf Arbeiter, rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Sie wurden vorerst in einem Hotel und bei Nachbarn untergebracht.