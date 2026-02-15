Mit 1,2 Promille in Fluss gestürzt – Teenie blieb „wie durch Wunder“ unverletzt

Mitten in der Nacht verliert ein 16-Jähriger im Bezirk Eferding die Kontrolle über das Auto seiner Mutter und stürzt in die Aschach. Der Jugendliche war ohne Schein und mit 1,2 Promille unterwegs und blieb dennoch unverletzt.

Der 16-Jährige verlor auf der B130 die Kontrolle über das Auto und stürzte in die Aschach, wie durch ein Wunder blieb er unverletzt.

Der 16-Jährige verlor auf der B130 die Kontrolle über das Auto und stürzte in die Aschach, wie durch ein Wunder blieb er unverletzt.

Auf der B130 in Fahrtrichtung Haibach ob der Donau verlor ein 16-Jähriger am Sonntag, dem 15. Februar 2026, gegen 3.50 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug seiner Mutter. Das Auto war nicht zum Verkehr zugelassen. Der Wagen kam von der Straße ab und stürzte in den Fluss Aschach. Trotz des stark beschädigten Autos konnte sich der Jugendliche selbst befreien. Ein Anrainer wurde durch den Lärm aufmerksam, half ihm aus dem Wasser und führte die Erstversorgung durch. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 1,2 Promille positiv.

„16-Jähriger blieb wie durch ein Wunder unverletzt“

Der 16-Jährige besitzt keinen Führerschein. Mehrere Faktoren machten die nächtliche Fahrt zu einer gefährlichen. Dennoch nahm der Unfall ein überraschendes Ende: Der Jugendliche blieb unverletzt. „Der 16-Jährige aus dem Bezirk Eferding blieb bei dem Unfall wie durch ein Wunder unverletzt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.