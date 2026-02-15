Wintereinbruch unterschätzt – Wander-Duo gerettet

Zwei Wanderer sind am Samstagabend am Gruberhorn in der Osterhorngruppe in Bergnot geraten und unter schwierigen Bedingungen von der Bergrettung geborgen worden.

Der 25-jährige Mann und die 31-jährige Frau starteten gegen Mittag von Lämmerbach in Hintersee (Flachgau/Salzburg) ihre Tour. Zunächst stiegen sie auf den Regenspitz (1.675 Meter), anschließend weiter auf das 1.732 Meter hohe Gruberhorn. Beim Abstieg über die Ostflanke in Richtung Gennersattel gerieten sie jedoch in Schwierigkeiten. Rund 30 Meter unterhalb des Gipfels setzten sie gegen 19 Uhr bei Dunkelheit und Schneetreiben einen Notruf ab.

20 Mann in Einsatz

Auf dem Steig, der durch felsiges Steilgelände führt, lag zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee. Aufgrund der schlechten Sicht und der winterlichen Verhältnisse trauten sich die beiden nicht mehr weiter. In Rettungsdecken gehüllt warteten sie auf Hilfe. Eine Hubschrauberbergung war wegen des schlechten Wetters nicht möglich. Die Bergrettung Salzburg alarmierte die Ortsstelle Salzburg sowie die Ortsstellen Hallein und Grödig. Rund 20 Einsatzkräfte rückten kurz nach 19 Uhr aus.

Es hat geschneit

Gegen 21.50 Uhr erreichten Bergretter der Ortsstelle Salzburg die beiden Wanderer. „Sie waren unverletzt, aber leicht unterkühlt“, schilderten Einsatzleiter Horst Reiter und Ortsstellenleiter Jens Reindl. Nach der Erstversorgung zur Stabilisierung der Körpertemperatur begann der herausfordernde Abstieg. „Es hat geschneit, die Sicht betrug nur ein paar Meter“, so Reindl weiter.

©Bergrettung Salzburg | Eine unterschätzte Bergtour führte am Wochenende zu einem nächtlichen Einsatz der Bergrettungs-Ortsstellen Salzburg, Hallein und Grödig. ©Bergrettung Salzburg | Eine unterschätzte Bergtour führte am Wochenende zu einem nächtlichen Einsatz der Bergrettungs-Ortsstellen Salzburg, Hallein und Grödig. ©Bergrettung Salzburg | Eine unterschätzte Bergtour führte am Wochenende zu einem nächtlichen Einsatz der Bergrettungs-Ortsstellen Salzburg, Hallein und Grödig.

Sie fuhren selbst nach Hause

Das erste Steilstück wurde am Seil gesichert bewältigt. Anschließend führten die Bergretter die Wanderer talwärts in Richtung Genneralm. Nach dem Abstieg durch die Gruberscharte konnten die beiden mithilfe eines Quads der Ortsstelle Grödig zur Diensthütte auf rund 1.270 Meter Seehöhe transportiert werden. Dort wurden sie mit warmer Kleidung und heißen Getränken versorgt und schließlich ins Tal nach Lämmerbach gebracht. Unterhalb der Schottergrube erfolgte der Weitertransport mit einem Einsatzfahrzeug über den Forstweg zu ihrem geparkten Auto. Von dort traten sie selbstständig die Heimreise an.

Tour offenbar unterschätzt

Die Wanderer aus Deutschland und Österreich waren laut Bergrettung zwar gut ausgerüstet, hatten die Tour jedoch offenbar unterschätzt. Der plötzliche Schlechtwettereinbruch, Neuschnee und Dunkelheit erschwerten die Bedingungen erheblich. Die Bergrettung appelliert daher, vor jeder Tour eine sorgfältige Planung vorzunehmen und insbesondere die Wetterprognose genau zu beachten.