Schnee & Wind: Karte zeigt Wetterwarnungen für Österreich
In Österreich kommt es auch am heutigen Sonntag teilweise zu Schneefällen. Aber vor allem wegen der stärkeren Windböen wird gewarnt.
Schon gestern, Samstag, hat die Unwetterzentrale für einige Bundesländer in Österreich eine Wetterwarnung ausgegeben. Auch am heutigen Sonntag gibt es orange markierte Stellen auf der Karte unseres Landes. Grund dafür sind die Schneefälle und der Wind.
Für diese Bundesländer gibt es Wetterwarnungen
Für acht von unseren neun Bundesländern gibt es am Sonntag eine Wetterwarnung seitens der Unwetterzentrale. Für Salzburg und Oberösterreich gilt diese für Schneefälle. Für Tirol, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland, die Steiermark und Wien wird vor dem Wind gewarnt. Vorarlberg ist das einzige Bundesland, welches grün auf der Karte leuchtet.
Aktuelle Unwetterwarnungen in Österreich:
-
Salzburg: Markantes Wetter – Schneefall
-
Oberösterreich: Markantes Wetter – Schneefall
-
Tirol: Markantes Wetter – Wind
-
Niederösterreich: Markantes Wetter – Wind
-
Burgenland: Markantes Wetter – Wind
-
Steiermark: Markantes Wetter – Wind
-
Kärnten: Markantes Wetter – Wind
-
Wien: Vorwarnung – Wind
-
Vorarlberg: Keine Warnungen
Der Wochenstart in Österreich
„Ein weiteres Frontensystem erfasst von Westen her Österreich und schwächt sich bei Durchzug ab. Die Schneefallgrenze steigt von Westen her auf 600 bis 1300 Meter, damit kommt es entlang der Alpennordseite vorübergehend zu Glatteisgefahr“, heißt es seitens der Wetterexperten der GeoSphere Austria. Größere Sonnenfenster öffnen sich im Tagesverlauf in der Osthälfte Österreichs. Der Wind weht in Tirol und Vorarlberg lebhaft aus West, abseits davon oft nur schwach. Frühtemperaturen minus 11 bis minus 4 Grad. Tageshöchsttemperaturen 0 bis plus 7 Grad.
Warnungen der GeoSphere für die Steiermark & Burgenland zum Wind:
-
Achte auf herabstürzende Äste und Gegenstände, die herumgewirbelt werden können.
-
Stell dich auf erhöhte Unfallgefahr durch starken Seitenwind auf Brücken und exponierten Straßen ein – besonders, wenn du mit einem Lkw oder großen Anhänger unterwegs bist.
-
Berücksichtige Einschränkungen bei Kranarbeiten.
Vorsicht:
-
Sei in Wäldern, Parks und Alleen achtsam und rechne jederzeit mit herabstürzenden Ästen!
-
Reduziere im Straßenverkehr deine Geschwindigkeit (vor allem auf Brücken), vermeide Überholmanöver und halte ausreichend Abstand!
-
Rechne auf den Bergen mit noch höheren Sturmspitzen!
-
Schütze deinen Körper durch winddichte und warme Kleidung vor rascher Unterkühlung!
Wetterlage
Durch eine kräftige Nordwestströmung musst du vor allem in exponierten Lagen mit Sturmböen zwischen 80 und 90 km/h rechnen.