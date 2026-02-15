Schnee & Wind: Karte zeigt Wetterwarnungen für Österreich

In Österreich kommt es auch am heutigen Sonntag teilweise zu Schneefällen. Aber vor allem wegen der stärkeren Windböen wird gewarnt.

Auch heute gibt es in Österreich wieder Wetterwarnungen, vor allem wegen des Windes.

Schon gestern, Samstag, hat die Unwetterzentrale für einige Bundesländer in Österreich eine Wetterwarnung ausgegeben. Auch am heutigen Sonntag gibt es orange markierte Stellen auf der Karte unseres Landes. Grund dafür sind die Schneefälle und der Wind.

Für diese Bundesländer gibt es Wetterwarnungen

Für acht von unseren neun Bundesländern gibt es am Sonntag eine Wetterwarnung seitens der Unwetterzentrale. Für Salzburg und Oberösterreich gilt diese für Schneefälle. Für Tirol, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland, die Steiermark und Wien wird vor dem Wind gewarnt. Vorarlberg ist das einzige Bundesland, welches grün auf der Karte leuchtet.

Aktuelle Unwetterwarnungen in Österreich: Salzburg: Markantes Wetter – Schneefall

Oberösterreich: Markantes Wetter – Schneefall

Tirol: Markantes Wetter – Wind

Niederösterreich: Markantes Wetter – Wind

Burgenland: Markantes Wetter – Wind

Steiermark: Markantes Wetter – Wind

Kärnten: Markantes Wetter – Wind

Wien: Vorwarnung – Wind

Vorarlberg: Keine Warnungen

Der Wochenstart in Österreich

„Ein weiteres Frontensystem erfasst von Westen her Österreich und schwächt sich bei Durchzug ab. Die Schneefallgrenze steigt von Westen her auf 600 bis 1300 Meter, damit kommt es entlang der Alpennordseite vorübergehend zu Glatteisgefahr“, heißt es seitens der Wetterexperten der GeoSphere Austria. Größere Sonnenfenster öffnen sich im Tagesverlauf in der Osthälfte Österreichs. Der Wind weht in Tirol und Vorarlberg lebhaft aus West, abseits davon oft nur schwach. Frühtemperaturen minus 11 bis minus 4 Grad. Tageshöchsttemperaturen 0 bis plus 7 Grad.