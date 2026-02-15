Olympia: Zwischenstand im Frauen-Riesentorlauf nach 1. Durchgang

Heute findet der Riesentorlauf der Frauen in Cortina d'Ampezzo statt. Der 1. Durchgang ist so gut wie vorbei.

Gestern, 14. Februar, fand der Herren-Riesentorlauf statt. Der Brasilianer Lucas Braathen konnte sich Gold sichern, das erste Mal, dass sein Land bei Winterspielen gewonnen hat. Er wird von Moderatoren auch der „Pisten-Pelé“ genannt. Heute beweisen die Frauen ihr Können bei dem Technik-Rennen in Cortina d’Ampezzo. Und so lief der 1. Durchgang.

So liefen die Olympischen Winterspiele für Österreich bisher

Das Österreichische Team punktet bisher bei Olympia gut. Erst gestern hat die Tirolerin Janine Flock Gold im Skeleton Bewerb für unser Land geholt. Bisher konnten die Österreicher vier Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen holen. Und heute beim Frauen-Riesentorlauf? Julia Scheib, Steirerin, ist die Frau der Stunde und reist als Weltcup-Führende im Riesenslalom an. Mit vier Saisonsiegen ist sie die absolute Gold-Kandidatin und trägt die Hoffnungen des ÖSV. Sie startete mit der Nummer 7. Aber schauen wir uns das Ergebnis des 1. Durchganges genauer an.

Der 1. Durchgang des Frauen-Riesentorlauf

Julia Scheib, die große Favoritin, konnte sich im 1. Durchgang nicht durchsetzen. Die Läuferinnen liegen teilweise sehr knapp beieinander. Den 1. Durchgang konnte aber die Italienerin Federica Brignone mit einem großen Abstand für sich holen. Platz 2 geht an die Deutsche Lena Dürr. Beim Zwischenstand steht eine weitere Italienerin am „Trepperl“, Sofia Goggia.

Ergebnisse des 1. Durchgang des Frauen-Riesentorlaufes (nach 30 Läuferinnen): 1. Federica Brignone: Italien – 1:03:23

2. Lena Dürr: Deutschland – +0:34

3. Sofia Goggia: Italien – +0:46

4. Thea Stjernesund: Norwegen – +0:74

4. Sara Hector: Schweden – +0:74

4. Lara Colturi: Albanien – +0:74

7. Mikaela Shiffrin: USA – +1:02

2. Durchgang

Um 13.30 Uhr startet der 2. Durchgang in Cortina d’Ampezzo. Mit Spannung blicken die Zuschauer auf die Piste. Wer wird sich den Sieg holen? Wird Federica Brignone auch den 2. Durchgang dominieren?