Crash in Linz: 27-Jähriger prallt gegen Baum

In den frühen Morgenstunden ist ein 27-Jähriger in Linz mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum - eine Frau wurde leicht verletzt, der Lenker musste von der Feuerwehr befreit werden.

Gegen 5.15 Uhr war ein 27-jähriger Afghane in Linz (Oberösterreich) am Sonntag, dem 15. Februar 2026, mit seinem Auto auf der Unionstraße in Richtung Leonding unterwegs. Die Straßen waren zu dieser Zeit noch ruhig. Plötzlich verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Beifahrerin verletzt

Im Auto befand sich auch eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land. Sie wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Trotz des heftigen Zusammenstoßes konnte sie sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. „Am Auto entstand vermutlich ein Totalschaden“, heißt es vonseiten der Beamten. Der Lenker war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit technischem Gerät von der Berufsfeuerwehr Linz befreit werden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 27-Jährige unter notärztlicher Begleitung in den Med Campus 3 gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist nichts Näheres bekannt. „Da ein Alkotest mit dem Lenker nicht möglich war, wurde eine Sicherstellung des Blutes durch die Staatsanwaltschaft angeordnet“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.