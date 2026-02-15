Drogen und Alkohol am Steuer: Polizei fischt Lenker aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle am Vormittag in der Alpenstraße ergab der Alkomattest bei einem 33-jährigen Lenker 1,06 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein vorläufig abgenommen. Kurz darauf stellten Polizisten in der Münchner Bundesstraße bei einem 29-jährigen Auto-Lenker trotz negativem Alkovortest Symptome einer möglichen Beeinträchtigung fest. Der Speicheltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Der Mann gab an, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Die amtsärztliche Untersuchung verweigerte er. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.

Mehrere Führerscheine abgenommen

Bei derselben stationären Kontrolle wurde auch ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer angehalten. Der Alkomattest ergab 1,26 Promille. Der Lenker, der sich bereits in der dritten Probezeitverlängerung befindet, musste seinen Führerschein ebenfalls vorläufig abgeben. Ein weiterer 33-jähriger Lenker fiel bei einem Speichelschnelltest positiv auf Cannabis auf. Auch er verweigerte die amtsärztliche Untersuchung. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Am Nachmittag hielten Polizisten im Bereich Messezentrum einen 22-jährigen Auto-Lenker an. Der Speicheltest verlief positiv auf Cannabis. Bei der anschließenden klinischen Untersuchung stellte der Amtsarzt die Fahruntauglichkeit aufgrund von Übermüdung fest. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Cannabis im Auto

Im Gemeindegebiet von Hof bei Salzburg wurde ein Fahrzeug wegen auffälliger Fahrweise kontrolliert. Beim 27-jährigen Lenker wurden Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt. Er zeigte sich geständig, Cannabiskraut konsumiert zu haben, verweigerte jedoch die amtsärztliche Untersuchung. Bei der Durchsuchung von Person und Fahrzeug wurden geringe Mengen Cannabis sowie Suchtmittelutensilien sichergestellt. Der Lenker sowie seine 23-jährige Beifahrerin werden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Amtsärztliche Untersuchung verweigert

Am Abend schlug bei einem 27-jährigen Auto-Lenker der Speichelschnelltest erneut positiv auf Cannabis an. Der Mann gab an, am Vorabend zwei Joints konsumiert zu haben. Auch hier wurde die amtsärztliche Untersuchung verweigert. Bei der Kontrolle eines 39-jährigen Lenkers ergab der Alkomattest 1,06 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Er war bereits im Jänner wegen ähnlicher Übertretungen angezeigt worden. In der Nacht kontrollierten Polizisten im Gemeindegebiet von Faistenau einen 33-jährigen Lenker. Der Alkomattest ergab 1,78 Promille. Alle Lenker werden bei der zuständigen Behörde angezeigt.