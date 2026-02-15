Schwer verletzt: 14-Jähriger stürzt von Felsblock in die Tiefe

Vier Freunde, unter anderem auch ein 14-Jähriger aus Wien, beschlossen am 13. Februar 2026 in den Nachmittagsstunden eine Spazierrunde im Waldgebiet von Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, hinter der dortigen Kirche durchzuführen.

Vier Freunde, unter anderem auch ein 14-Jähriger aus Wien, beschlossen am 13. Februar 2026 in den Nachmittagsstunden eine Spazierrunde im Waldgebiet von Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, hinter der dortigen Kirche durchzuführen. Alle Beteiligten trugen keine adäquate Wanderausrüstung sondern Jeans und Sneaker.

14-Jähriger fiel mehrere Meter in die Tiefe

Die vier gingen von der Kirche über den Ludwig-Fürst-Steig in Richtung der Gaiswiese. Dort beschlossen sie auf den Kaisersteig zu wechseln. Nächst dem Kaisersteig befindet sich eine Felsformation mit mehreren Felsblöcken (bis zu 8 Meter hoch). Einen dieser Felsblöcke versuchten die vier Freunde zu beklettern. Dabei verlor der 14-Jährige mit einem Fuß den Halt, stürzte mehrere Meter tief in ein steiles, abschüssiges Laubwaldgelände, wo er nach ca. 10 Metern weiteren Sturzphase zum Liegen kam. Durch einen Freund wurde umgehend die Rettungskette alarmiert.

Schwer verletzt

Bedienstete der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf sowie Rettungskräfte und ein Notarzt der Bergrettung lokalisierten den 14-Jährige, führten eine Erstversorgung durch und alarmierten weitere Mitglieder der Bergrettung sowie den Notarzthubschrauber Christophorus 9 nach. Mittels einer Gebirgstrage und Aufbau von mehreren Seilgeländern wurde der 14-Jährige bis zum Hartcourtplatz bei der dortigen Kirche verbracht und im Anschluss durch den Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen in das SMZ Ost geflogen.

