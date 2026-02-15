HOFER ruft jetzt dieses Faschings-Produkt zurück

Aldi Süd berichtet von einem Produktrückruf. Aber das betroffene Kostüm wurde auch in Österreich verkauft. Die von der der Florett Textil GmbH & Co. KG gelieferten Artikel Karnevalskostüme Cape Ladybug in Größe XS/92-104 2-4years der Marke Lily & Dan wurden aus Gründen des Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen.

HOFER warnt vor Verschluckungsgefahr

Die Befestigungsnaht des Klettverschlusses löst sich. Die losen Klettverschlussteile können von Kleinkindern verschluckt werden. Betroffen vom Rückruf ist GTIN 4069365141472 des Artikels Cape Ladybug in Größe XS/92-104 2-4years. Andere Produkte und Größen von Florett Textil GmbH & Co. KG sind davon nicht betroffen.

Um diese Produkte handelt es sich: Österreich: Cape Ladybug 4069365141472 Slowenien: Cape Ladybug 4069365141472 Deutschland: Cape Ladybug 4069365141472

Was du tun kannst:

Die Produkte befanden sich zwischen dem 26. Jänner 2026 und dem 13. Februar 2026 im Verkauf. Kunden können die Produkte in jeder ALDI Süd Filiale, auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet. Das gilt voraussichtlich auch für die Hofer-Filialen in Österreich. Für Rückfragen wurde vom Lieferanten eine Hotline eingerichtet, die werktags von 8 bis 18:30 Uhr unter folgender Telefonnummer erreichbar ist: +49 208 4432 288.