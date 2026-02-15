Olympia: Endstand vom Frauen-Riesentorlauf – Italien holt Gold

Im 1. Durchgang bei dem Frauen-Riesentorlauf in Cortina d'Ampezzo hat die Italienerin Federica Brignone geglänzt. Nun ist das Endergebnis des Bewerbes da.

In den vergangenen Tagen der Olympischen Winterspiele 2026 sorgten historische Leistungen für Aufsehen. Ein besonderer Meilenstein gelang der Tirolerin Janine Flock, die sich am 14. Februar zur Olympiasiegerin im Skeleton krönte. Mit 36 Jahren ist sie nicht nur die älteste österreichische Goldgewinnerin bei Winterspielen, sondern sicherte dem ÖSV auch das erste Gold in dieser Disziplin überhaupt.

So war der 1. Durchgang der Frauen beim Riesentorlauf

Der 1. Durchgang der Frauen im Taktikbewerb Riesentorlauf war spannend. So waren viele Läuferinnen sehr nah beieinander. Favoritin Julia Scheib aus der Steiermark belegte vorerst Platz 11. Die Italienierin Federica Brignone dominierte, die Deutsche Julia Dürr überraschte mit dem 2. Platz. Doch wer hat sich im Endergebnis Gold geholt?

Ski-Alpin: Brignone hat Olympia-Riesentorlauf gewonnen

Der 2. Durchgang begann recht böig. Gold holte sich Federica Brignone, sie darf sich jetzt Doppelolympiasiegerin nennen. Thea Stjernesund und Sara Hector holten sich mit der exakt selben Zeit die Silbermedaille. Lara Della Mea konnte sich Bronze sichern. Somit gab es heute vier Medaillen zu vergeben.

Der Endstand des Olympia-Riesentorlauf: 1. Federica Brignone: Italien – 2:13:50

2. Thea Stjernesund: Norwegen – +0:62

2. Sara Hector: Schweden – +0:62

4. Lara Della Mea: Italien – +0:67

5. Julia Scheib: Österreich – +0:69

6. Mina Fuerst Holtmann: Norwegen – +0:74

7. Maryna Gasienica Daniel: Polen – +0:75

8. Alice Robinson: Neuseeland – +0:80

9. Lena Dürr: Deutschland – +0:81

10. Sofia Goggia: Italien – +0:87

Ski-Alpin: So haben sich die Österreicher im Olympia-Riesentorlauf geschlagen

Beste Österreicherin wurde heute die Steirerin Julia Scheib mit dem guten 5. Platz, sie selbst ist aber enttäuscht. Sie hat zu Brignone einen Abstand von +69 Sekunden. Danach folgt Nina Astner mit Platz 18.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 14:36 Uhr aktualisiert