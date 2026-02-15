Bilanz nach Planquadrat: 620 Anzeigen und 12 Führerscheine weg

Am 14. Februar 2026, in der Zeit von 15 bis 3 Uhr, wurde unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung Burgenland ein landesweites verkehrspolizeiliches Planquadrat durchgeführt. An dem Einsatz nahmen insgesamt 82 Polizeibedienstete der Landesverkehrsabteilung sowie der Bezirks- bzw. Stadtpolizeikommanden teil. Rechts- und Auftragsgrundlage war der Auftrag der Landespolizeidirektion Burgenland-Verkehr Strategie 2026.

Das waren die Schwerpunkte

Das Planquadrat wurde mit Hauptaugenmerk auf folgende Schwerpunkte durchgeführt: Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch von Fahrzeuglenkern, Geschwindigkeitsübertretungen, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, Lenker- und Fahrzeugkontrollen sowie weitere unfallrelevante Delikte gemäß den verkehrsrechtlichen Vorschriften. Zur Erreichung der Einsatzziele wurde sowohl auf dem hochrangigen als auch auf dem untergeordneten Straßennetz eine verstärkte polizeiliche Präsenz gezeigt. Im Zuge des Planquadrates wurden 1400 Fahrzeuglenker kontrolliert und 834 Alkomat- bzw. Alkohol-Vortests durchgeführt. Insgesamt wurden 16 Fahrzeuglenker in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand angehalten: 2 Lenker mit mehr als 0,5 ‰, 10 Lenker mit mehr als 0,8 ‰, ein Lenker verweigerte den Alkomattest und 3 Lenker standen unter Suchtmitteleinfluss. Der höchste gemessene Alkoholwert betrug 1,64 ‰ und wurde bei einem 68-jährigen Lenker im Bezirk Güssing festgestellt.

Weitere Anzeigen

Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden weiters 235 sonstige Anzeigen erstattet, 191 Organstrafverfügungen ausgestellt, 129 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen (Radar) sowie 240 Anzeigen wegen zu geringen Sicherheitsabstands mittels VKS erstattet. Es wurden 12 Führerscheinabnahmen und 2 Kennzeichenabnahmen durchgeführt. Besondere Vorfälle ereigneten sich unter anderem im Bezirk Oberpullendorf, wo ein 45-jähriger Mann ohne gültigen Führerschein mit einem Tuk-Tuk und einem Atemalkoholwert von 0,68 mg/l angehalten wurde. Im Bezirk Güssing verunfallte ein weiterer Tuk-Tuk-Lenker und verweigerte den Alkomattest. Die Ergebnisse zeigen erneut die Notwendigkeit gezielter Schwerpunktmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.