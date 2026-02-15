Tödlicher Unfall: 18-Jähriger stirbt in seinem Auto

Zu einem tödlichen Unfall kam es heute Mittag im Bezirk Melk, Niederösterreich. Ein 18-Jähriger verlor sein Leben.

Ein 18-jähriger Deutscher kam mit einem PKW mit deutscher Zulassung am 15. Februar 2026, um 11.37 Uhr auf der Bundesstraße im Freilandgebiet von Gossam, Bezirk Melk, aus bislang unbekannter Ursache auf gerader Strecke links von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 30 Meter im Bankett und kollidierte mit einem Baum.

Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen

Der Lenker befand sich alleine im Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Der alarmierte Notarzt konnte nur mehr den Tod des 18-Jährigen feststellen. Ein im Begegnungsverkehr befindlicher Unfallzeuge konnte weder eine Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers noch einen Wildwechsel oder sonstigen Grund für das Abkommen des Fahrzeuges von der Fahrbahn feststellen.