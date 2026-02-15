Skip to content
Ein Skitourengeher wurde am Sonntag in Tirol von einer Lawine erfasst
15/02/2026
Skitourengeher von Lawine verschüttet: Schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag wurde ein Mann in St. Anton am Arlberg von einer Lawine verschüttet. Er wurde schwer verletzt.

Ein Skitourengeher ist am frühen Sonntagnachmittag in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) unterhalb des Gampberges von einer Lawine verschüttet und dabei schwer verletzt worden. Der Wintersportler wurde von der Crew des Hubschraubers in die Innsbrucker Klinik geflogen, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Suchaktion war am Nachmittag vorbei

Ob die Person komplett oder nur zum Teil verschüttet worden war, war noch nicht bekannt. Wie viele Personen an dem Lawinenunfall beteiligt gewesen waren, war ebenfalls noch unklar. Die Suchaktion war jedenfalls am Nachmittag beendet, hieß es. (APA/RED, 15.2.2026)

