Politischer Aschermittwoch: „Kräftig ausgeteilt & eingeschenkt“

Der Aschermittwoch gilt zwar als Fasttag, aber die Zurückhaltung beschränkt sich auf die Kulinarik. Verbal wird an diesem Tag traditionell kräftig ausgeteilt und eingeschenkt. In Ried im Innkreis lädt die FPÖ zu ihrem Politischen Aschermittwoch mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl, in der Zechnerhalle in Kobenz veranstaltet die steirische SPÖ ein ähnliches Format mit ihrem Chef Max Lercher und in Klagenfurt begeht die ÖVP ihren Aschermittwoch mit europäischer Verstärkung. Der unter Jörg Haider 1992 ins Leben gerufene politische Aschermittwoch der FPÖ ist ein Fixpunkt im freiheitlichen Veranstaltungskalender. Mit einer coronabedingten Ausnahme 2021 fand er jedes Jahr vor Publikum statt.

Kickl und Haimbuchner in Ried

Ab 19 Uhr werden auch heuer in der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis zuerst der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner und danach Kickl ans Rednerpult treten. Rund 2.000 FPÖ-Anhänger und -Funktionäre werden erwartet, ihr Menü: ein Heringsteller, der traditionell mit deftigen Sprüchen und Rundumschlägen gegen den politischen Mitbewerb serviert wird. Bereits zum 16. Mal lädt die Welser Initiative gegen Faschismus als Gegenveranstaltung ebenfalls zu einem Politischen Aschermittwoch, der heuer unter dem Titel „Wohin steuert unsere Demokratie?“ steht. Bei dem Diskussionsforum im Bildungshaus Schloss Puchberg ist u.a. Bestsellerautor Daniel Wisser zu Gast.

Lercher und Feller in Kobenz

Die steirische SPÖ begeht heuer ihren fünften Politischen Aschermittwoch: Der steirische Parteichef Max Lercher hält eine satirisch geprägte Austeil-Rede und hat als Redner seinen Kärntner Parteikollegen Daniel Fellner zu Gast. Ab 18.30 Uhr geht es los, zumeist waren in den vergangenen Jahren an die 500 Besucher zugegen. Der Eintritt inklusive Bieranstich und Heringsschmaus kostet 15 Euro, 10 Euro für SPÖ-Mitglieder. Alle Redner standen noch nicht fest, aber auf jeden Fall wird der designierte Nachfolger von Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat und Landesparteivorsitzender Daniel Fellner, auftreten, hieß es aus der steirischen SPÖ auf Anfrage. Der politische Aschermittwoch ist für die steirische SPÖ noch eine recht junge Veranstaltung: Ab 2020 fand er im Oberweger Stadl in Judenburg statt, mit Max Lercher als Hauptredner. Danach herrschten zwei Jahre Pause wegen Corona. 2023 war man wieder im Stadl, danach wechselte man 2024 in die größere und leichter erreichbare Zechnerhalle in Kobenz im Bezirk Murtal. 2024 hatte neben Lercher der heutige SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler einen Auftritt. 2025 ging es nicht ganz so prominent zu, da waren die stellvertretenden SPÖ-Klubvorsitzenden und Nationalratsabgeordneten Julia Herr und Philip Kucher zu Gast.

Kärntner ÖVP mit Stocker und Weber

In Klagenfurt lädt die Kärntner ÖVP bereits zum wiederholten Mal zum Politischen Aschermittwoch. Landesparteiobmann Martin Gruber begrüßt heuer Bundesparteichef und Bundeskanzler Christian Stocker in der Messearena. Darüber hinaus ist es Brauch, auch internationale Gäste nach Klagenfurt zu holen. Waren das in den vergangenen Jahren Kiews Bürgermeister und Boxchampion Vitali Klitschko oder der ehemalige deutsche Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), so steht heuer der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, am Rednerpult. (APA/RED, 15.2.2026)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 16:40 Uhr aktualisiert