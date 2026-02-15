Zwei Wohnhäuser in Vollbrand: Haustiere verendet

In Ried im Zillertal standen am Sonntag zwei Wohnhäuser in Vollbrand. Ein technischer Defekt an einem Elektroverteiler gilt als Ursache. Beide Häuser wurden zerstört, zwei Tiere starben.

Im Gemeindegebiet von Ried im Zillertal (Tirol) kam es am Sonntag zu einem aufwendigen Löscheinsatz, weil zwei aneinandergereihte Wohnhäuser im Vollbrand standen. Die Bewohner konnten unversehrt die Häuser verlassen. Am laufenden Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Ramsau, Aschau, Stumm, Kaltenbach, Ried iZ., Fügen und Uderns beteiligt. Der Brand brach gegen 3.30 Uhr aus.

Technischer Defekt dürfte Brand verursacht haben

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann aufgrund der durchgeführten Brandursachenermittlung von einem technischen Defekt im Bereich eines am Dachboden eines der Gebäude montierten Elektroverteilers als Brandursache ausgegangen werden. Im weiteren Verlauf des Brandes schlugen die Flammen auf das Vordach des Nachbargebäudes über, wodurch auch der Dachstuhl und die darunterliegenden Wohnräume des Nachbargebäudes vollständig beschädigt wurden.

Tiere verendet

An beiden Gebäuden entstand Totalschaden. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Kaninchen und ein Huhn, die sich im Gebäude befanden, fielen dem Feuer zum Opfer. Vier Kaninchen, ein Huhn, drei Schildkröten und eine Katze konnten lebend aus der Brandruine geborgen werden.