Skip to content
Region auswählen:
/ ©Achim Bieniek
Ein Bild auf 5min.at zeigt Lottokugeln.
Die heutige Lottoziehung ist vorbei, sind deine Glückszahlen dabei?
Österreich
15/02/2026
"Lotto 6 aus 45"

Lotto-Ziehung am 15. Februar: Diese Zahlen sind die „sechs Richtigen“

Die Sonntags-Lottoziehung ist heute, 15. Februar, vorbei. Wir haben die Zahlen aus dem Lostopf für euch.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Rund 3,3 Millionen Euro liegen am 15. Februar im Topf für die „sechs Richtigen“. Denn bei der vergangenen Ziehung am Mittwoch, konnte keiner alle richtigen Zahlen ankreuzen. Wir haben die heutigen Zahlen aus der Lotto-Ziehung für dich.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 15. Februar 2026, gezogen:

Lotto: 4, 5, 22, 24, 27, 30 Zusatzzahl: 44

LottoPlus: 3, 4, 17, 19, 36, 41

Joker: 7, 2, 1, 0, 9, 1

 

Steirer und Oberösterreicher gewannen 54.000 Euro

Am Mittwoch hatte niemand die sechs Richtigen. Weder beim Lotto. noch beim LottoPlus oder Joker. Deswegen ging es heute auch um einen Jackpot von 3,3 Mio. Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinner, die jeweils mehr als 54.000 Euro erhalten. Ein Gewinn wurde in Oberösterreich per Quicktipp erzielt, der andere in der Steiermark mit einem Normalschein.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?

Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: