Lotto-Ziehung am 15. Februar: Diese Zahlen sind die „sechs Richtigen“

Die Sonntags-Lottoziehung ist heute, 15. Februar, vorbei. Wir haben die Zahlen aus dem Lostopf für euch.

Rund 3,3 Millionen Euro liegen am 15. Februar im Topf für die „sechs Richtigen“. Denn bei der vergangenen Ziehung am Mittwoch, konnte keiner alle richtigen Zahlen ankreuzen. Wir haben die heutigen Zahlen aus der Lotto-Ziehung für dich.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 15. Februar 2026, gezogen: Lotto: 4, 5, 22, 24, 27, 30 Zusatzzahl: 44 LottoPlus: 3, 4, 17, 19, 36, 41 Joker: 7, 2, 1, 0, 9, 1

Steirer und Oberösterreicher gewannen 54.000 Euro

Am Mittwoch hatte niemand die sechs Richtigen. Weder beim Lotto. noch beim LottoPlus oder Joker. Deswegen ging es heute auch um einen Jackpot von 3,3 Mio. Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinner, die jeweils mehr als 54.000 Euro erhalten. Ein Gewinn wurde in Oberösterreich per Quicktipp erzielt, der andere in der Steiermark mit einem Normalschein.