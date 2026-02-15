Mehrere Häuser in Vollbrand: Großeinsätze forderten Einsatzkräfte

In der Nacht auf Sonntag wüteten Brände im Tiroler Zillertal und zerstörten mehrere Wohnhäuser vollständig. Zahlreiche Feuerwehren standen im Einsatz.

Bei Bränden im Tiroler Zillertal wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Wohnhäuser komplett zerstört. In Ried im Zillertal gerieten zwei aneinandergereihte Häuser in Vollbrand und ein Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren wurde ausgelöst. Auch in Mayrhofen wurde ein Wohnhaus durch ein Feuer unbewohnbar gemacht, berichtete die Polizei. Es gab keine Verletzten.

© BFV Schwaz/Team ÖA Marcel Kreidl

Wohnhäuser in Vollbrand: Haustiere verendet

In Ried im Zillertal waren die Nachlöscharbeiten auch am späten Nachmittag noch im Gange, teilte die Feuerwehr mit. Ein technischer Defekt eines Elektroverteilers im Dachboden dürfte das Feuer laut Polizei ausgelöst haben. Die Flammen schlugen schließlich auf das Vordach des Nachbargebäudes über – dort wurden der Dachstuhl und die darunterliegenden Wohnräume komplett zerstört. An beiden Gebäuden entstand ein Totalschaden, hieß es. Bei dem Brand verendeten ein Kaninchen und ein Huhn – weitere Tiere wie Schildkröten und eine Katze wurden lebend aus der Brandruine gerettet. Zahlreiche Zillertaler Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt, 145 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Brand in Mayrhofen rasch gelöscht

In Mayrhofen wiederum brach das Feuer laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache im Bereich der Terrasse aus. Der Bewohner des Hauses war nicht zu Hause, ein Nachbar setzte den Notruf ab und verständigte weitere Bewohner angrenzender Häuser. Rund eine Stunde später wurde von der Feuerwehr bereits „Brand Aus“ gegeben. 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Mayrhofen und Ramsau bekämpften die Flammen. Die Brandermittlungen der Polizei dauerten noch an. (APA/RED 15.02.2026)

#Update: Polizei gibt Details über Brandursache bekannt

Aufgrund durchgeführter Brandursachenermittlung kann, laut Polizei, nach derzeitigen Erkenntnissen von einem technischen Defekt im Bereich einer Elektroinstallation als Brandursache ausgegangen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 20:43 Uhr aktualisiert