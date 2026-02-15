19-Jähriger unter gewaltiger Lawine begraben – Suchaktion

Ein Skitag in St. Anton am Arlberg verwandelte sich für einen jungen Schweden (19) am Sonntag in einen Albtraum. Eine 70 Meter breite Schneebrettlawine riss den Skifahrer mit und begrub ihn völlig unter sich.

Nachdem ein junger Schwede von einer Lawine verschüttet wurde, konnte er mit schweren Verletzungen mittels Tau geborgen werden.

Am heutigen Sonntag, gegen 13.30 Uhr, befand sich ein 19-jähriger Schwede gemeinsam mit zwei Freunden im Skigebiet von St. Anton am Arlberg. Alle drei waren mit vollständiger Notfallausrüstung ausgerüstet. Im Zuge einer Variantenabfahrt im freien Skiraum unterhalb des Gampbergs fuhr der 19-Jährige als erster und alleine in einen sehr steilen Nordhang ein.

Plötzlich löste sich Schneebrett

Unmittelbar nach dem Einfahren löste sich zunächst noch ein kleines Schneebrett und wenige Sekunden später der gesamte Hang als Schneebrettlawine mit einer Breite von rund 70 Metern. Der Schwede wurde circa 200 bis 250 Meter mitgerissen und zur Gänze verschüttet. „Die Begleiter setzten unverzüglich den Notruf ab und begannen mit der Rettung“, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Skifahrer halfen sofort bei der Suche

Eine weitere, aus drei Skifahrern bestehende Gruppe konnte den Lawinenabgang aus nächster Nähe beobachten. Sie beteiligten sich sofort an der Suche nach dem Verschütteten. „Mittels LVS-Ortung konnte dieser lokalisiert und mit Unterstützung der Crew des Notarzthubschraubers geborgen werden. Der 19-Jährige wurde mittels Tau geborgen und mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert“, so die Beamten abschließend.