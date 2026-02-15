Glatteis, Sonne und Wind: So wird das Wetter

Am Montag, 16. Februar, steigt die Schneefallgrenze in Österreich. Aber es kann vorübergehend zu Glatteis kommen.

So wird das Wetter am Montag in Österreich.

Ein weiteres Frontensystem erfasst von Westen her Österreich und schwächt sich bei Durchzug ab. „Die Schneefallgrenze steigt von Westen her auf 600 bis 1300 Meter, damit kommt es entlang der Alpennordseite vorübergehend zu Glatteisgefahr“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Wind weht in Tirol und Vorarlberg

Größere Sonnenfenster öffnen sich im Tagesverlauf in der Osthälfte Österreichs. Der Wind weht in Tirol und Vorarlberg lebhaft aus West, abseits davon oft nur schwach. Frühtemperaturen minus 11 bis minus 4 Grad. Tageshöchsttemperaturenliegen bei 0 bis plus 7 Grad.