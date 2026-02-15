Skip to content
Region auswählen:
/ ©pexels/Mario Rodriguez
Bild auf 5min.at zeigt eine eisige Straße.
So wird das Wetter am Montag in Österreich.
Österreich
15/02/2026
Prognose

Glatteis, Sonne und Wind: So wird das Wetter

Am Montag, 16. Februar, steigt die Schneefallgrenze in Österreich. Aber es kann vorübergehend zu Glatteis kommen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Ein weiteres Frontensystem erfasst von Westen her Österreich und schwächt sich bei Durchzug ab. „Die Schneefallgrenze steigt von Westen her auf 600 bis 1300 Meter, damit kommt es entlang der Alpennordseite vorübergehend zu Glatteisgefahr“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Wind weht in Tirol und Vorarlberg

Größere Sonnenfenster öffnen sich im Tagesverlauf in der Osthälfte Österreichs. Der Wind weht in Tirol und Vorarlberg lebhaft aus West, abseits davon oft nur schwach. Frühtemperaturen minus 11 bis minus 4 Grad. Tageshöchsttemperaturenliegen bei 0 bis plus 7 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: