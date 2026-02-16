Tödlicher Lawinenunfall in Tirol: Für Snowboarder kam jede Hilfe zu spät

Tragisches Unglück im Skigebiet Stubaier Gletscher: Zwei 37-jährige Snowboarder wurden nach einem Lawinenabgang trotz groß angelegter Suchaktion nur noch tot geborgen, das berichtete die Tiroler Polizei.

Am Sonntagabend kam es im Skigebiet Stubaier Gletscher (Tirol) zu einem tödlichen Lawinenunglück. Zwei 37-jährige österreichische Snowboarder wurden nach einer groß angelegten Suchaktion nur noch tot geborgen.

Snowboarder kehrten nicht heim

Gegen 17:50 Uhr erstattete eine Bekannte der beiden Männer Anzeige bei der Polizei, nachdem diese nicht wie vereinbart von einem Snowboardausflug zurückgekehrt waren. Im Zuge der Ermittlungen wurde gegen 18:55 Uhr das Fahrzeug eines der Vermissten auf dem Parkplatz der Stubaier Gletscherbahnen entdeckt. Da Nachforschungen im Bereich der Talstation sowie in umliegenden Gastronomiebetrieben ohne Ergebnis blieben, wurde gegen 19:30 Uhr eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet.

Drohne erkannte Lawinenabgang

An der Suche beteiligt waren die Bergrettung Neustift, Hundeführer der Bergrettung Tirol, die Freiwillige Feuerwehr Neustift, mehrere Drohnenteams, ein Polizeihubschrauber sowie die Alpinpolizei. Eine parallel durchgeführte Handypeilung grenzte den Suchbereich auf das Gebiet zwischen der Dresdner Hütte und der Talstation Gamsgarten ein. Im Zuge der Suche wurde anhand von Drohnenaufnahmen ein Lawinenabgang im freien Skiraum im Bereich Mutterbergl auf rund 2.115 Metern Seehöhe festgestellt. Am Lawinenanriss konnten zwei Einfahrtsspuren erkannt werden. Die Lawine hatte eine Sturzbahn von rund 300 Höhenmetern.

Nur noch der Tod feststellbar

Gegen 21:30 Uhr orteten Einsatzkräfte am Lawinenkegel zwei LVS-Signale. Kurz darauf konnten die beiden verschütteten Snowboarder geborgen werden. Die anwesende Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod der beiden Männer feststellen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.