Fünf Verletzte in Dornbirn: Sperre auf L200 nach Frontalunfall

Auf der L200 in Dornbirn kam es am Sonntag, dem 15. Februar, zu einem schweren Frontalunfall. Fünf Personen wurden verletzt, beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Straße war rund eine Stunde lang komplett gesperrt.

Auf der L200 (Bregenzerwaldstraße) ist es am Sonntag gegen 17.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Auto-Lenker geriet zwischen dem Achraintunnel und dem Kreisverkehr Dornbirn-Nord aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Autos in Böschung geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Sie kamen schließlich in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. An beiden Autos entstand Totalschaden. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt: die beiden Fahrzeuglenker sowie drei weitere Insassen. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Straße eine Stunde gesperrt

Die L200 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Mehrere Einsatzorganisationen standen im Einsatz. Die Rettung Dornbirn war mit zwei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug vor Ort. Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit drei Fahrzeugen aus, sicherte die Unfallstelle, barg die beschädigten Fahrzeuge und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme. Der Abschleppdienst des ÖAMTC transportierte die Unfallfahrzeuge ab. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.