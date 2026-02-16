Taxi schleift Fahrgast mit und stürzt sechs Meter in den Vermülsbach

Ein Taxi ist am Sonntagabend in Schlins sechs Meter tief in den Vermülsbach gestürzt. Ein 42-jähriger Fahrgast wurde schwer verletzt, die Lenkerin leicht. Mehr als 80 Feuerwehrkräfte standen im Einsatz.

Gegen 20.13 Uhr hatte die Taxilenkerin den Mann von Bludenz nach Schlins gebracht. Nach der Ankunft begab sich der 42-Jährige in sein Wohnhaus, um Bargeld für die Bezahlung zu holen. Währenddessen setzte die Lenkerin das Fahrzeug zurück, um zu wenden. In diesem Moment kehrte der Fahrgast zurück und öffnete plötzlich die Fahrertür. Dabei wurde er unter das Taxi gezogen und mehrere Meter mitgeschleift.

Taxi stürzt in Bach

Durch die Schreckreaktion verlor die 54-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Taxi kam von der Straße ab und stürzte in den rund sechs Meter tiefer gelegenen Vermülsbach. Der 42-Jährige wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Lenkerin wurde aus dem Wagen geschleudert und landete ebenfalls im Bachbett. Passanten wurden auf den Unfall aufmerksam, alarmierten sofort die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Der Fahrgast erlitt schwere Verletzungen, die Taxilenkerin wurde leicht verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Am Taxi entstand Totalschaden. Im Einsatz standen: Feuerwehr Schlins mit vier Fahrzeugen und 40 Kräften, Feuerwehr Nenzing mit vier Fahrzeugen und 40 Kräften, die Rettung mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Einsatzleiterfahrzeug und die Bundespolizei mit zwei Fahrzeugen und vier Beamten.