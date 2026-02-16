Verschwundene Impfdosen in Österreich: Wo sind 330.000 Grippeimpfungen?

Auch heuer sorgt eine große Differenz zwischen ausgelieferten und dokumentierten Grippeimpfungen für Diskussionen. Laut aktuellen Zahlen wurden rund 1,48 Millionen Impfdosen verteilt, im e-Impfpass scheinen jedoch nur etwa 1,15 Millionen Einträge auf, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Damit bleiben aktuell über 330.000 Impfungen ohne elektronische Dokumentation.

Drittes Jahr in Folge große Lücke

Es ist nicht das erste Mal. Bereits in den beiden vergangenen Saisonen gab es erhebliche Differenzen. Rechnet man die Jahre 2024, 2025 und 2026 zusammen, wurden insgesamt über 900.000 Grippeimpfungen nicht im e-Impfpass erfasst. Die Impfsaison 2025/26 lief im Herbst noch auf Hochtouren. In den Kalenderwochen 45 bis 48 wurden pro Woche zwischen 110.000 und 174.000 Impfungen dokumentiert. Mit Beginn des neuen Jahres ging die Zahl deutlich zurück. In der sechsten Kalenderwoche wurden nur noch rund 1.500 Impfungen eingetragen, die Saison ist praktisch beendet.

Millionenkosten für das Gesundheitssystem

Die finanzielle Dimension ist beträchtlich. Offizielle Einkaufspreise variieren je nach Impfstofftyp zwischen rund 14 und über 28 Euro pro Dosis. Selbst bei konservativer Rechnung mit durchschnittlich zehn Euro pro Dosis ergibt sich für die nicht dokumentierten Impfungen der letzten drei Jahre ein Gegenwert von rund neun Millionen Euro. In einem Gesundheitssystem, das regelmäßig unter Budgetdruck steht, ist das eine relevante Summe.

Ministerium spricht von „Delta“

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, eine Differenz zwischen ausgelieferten Dosen und dokumentierten Impfungen sei „erklärbar und nicht ungewöhnlich“. Zeitverzögerungen bei der Eintragung, technische Ausfälle oder nicht erfasste Bereiche, etwa Impfungen durch pensionierte Ärzte oder beim Bundesheer, könnten zu Abweichungen führen. Gleichzeitig räumt man ein, dass das System laufend verbessert wird, aber nicht fehlerfrei ist. Eine mögliche Lösung liegt seit längerem auf dem Tisch: Die Abrechnung des Impfhonorars soll technisch an die Eintragung im e-Impfpass gekoppelt werden. Damit würden Ärzte nur dann abrechnen können, wenn die Impfung elektronisch dokumentiert ist. Die Österreichische Gesundheitskasse unterstützt diesen Ansatz. Die Umsetzung sei jedoch technisch und rechtlich komplex.