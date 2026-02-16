Todesursache Herz: Aktionswoche bietet Gratis-Check

Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin sind wichtige Herzwerte. Sie geben Auskunft über das Risiko einer Erkrankung. Deshalb startet ab heute in Österreich eine Aktionswoche, in der man sich kostenlos untersuchen lassen kann.

Viele Menschen würden nicht über ihr Risikoprofil Bescheid wissen. „Und das, obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Österreich unverändert die mit Abstand häufigste Todesursache sind“, betont Wolfgang Zillig, Präsident des Österreichischen Herzverbands. „ Beim Österreichischen Herzverband haben wir viel zu oft mit Betroffenen zu tun, die bereits ein so genanntes ‚kardiologisches Ereignis‘ hatten oder an einer chronischen Herzerkrankung leiden.“ Mit Beratung versucht man, Unterstützung zu leisten.

Kostenlose Aktionswoche startet

„ Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ganz unkompliziert und niederschwellig einen Herzgesundheits-Check zu machen, bietet das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz mit seinen Partner-Apotheken “, so Andreas Berger, Konzessionär der Ameisapotheke in Wien und Präsidiumsmitglied der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Denn von 16. bis 21. Feber kann man maßgebliche Risikofaktoren kostenlos untersuchen lassen. Erhoben werden dabei Gesamt-, LDL-, HDL- und Non-HDL- Cholesterin und Triglyzeride, der Blutdruck sowie zentrale Anamnesedaten wie Alter, Geschlecht, Waist-to-Height Ratio (WtHR), Raucherstatus, familiäre Vorbelastungen, subjektives Wohlbefinden und Angaben zum Gesundheitsverhalten. Ergänzt wird dieser Check durch Beratung und die Empfehlung eines regelmäßigen ausführlichen Checks bei einem Facharzt.