Schlüssel steckte im Zündschloss: Nur 15 Minuten später war das Auto weg

Nur 15 Minuten dauerte es, bis das Auto weg war. Ein 40-Jähriger ließ in Linz sein Auto mit steckendem Schlüssel zurück, kurze Zeit später war das Fahrzeug weg. Die Polizei stoppte den Wagen auf der A1, der Lenker war betrunken.

Ein kurzer Moment reichte, und das Auto war weg. Am 14. Februar erstattete ein 40-jähriger Linzer um 7.15 Uhr Anzeige bei der Polizeiinspektion: Sein Fahrzeug war gestohlen worden. Der Wagen war in der Lessingstraße abgestellt, mit dem Schlüssel im Zündschloss.

Der Mann hatte sein Auto geparkt, um in mehreren Mehrparteienhäusern Zeitungen zu verteilen. Als er nach rund 15 Minuten zurückkam, fehlte jede Spur von seinem Auto. Dass der Autoschlüssel im Fahrzeug steckte, dürfte dem Täter die Entscheidung leicht gemacht haben. Die Polizei leitete umgehend eine Funkfahndung ein. Nur kurze Zeit später wurde das gestohlene Fahrzeug auf der A1 fahrend festgestellt. Beamte konnten den Autolenker anhalten. Am Steuer saß ein 29-jähriger Mann aus Linz. Der Verdächtige besitzt keinen Führerschein. Zudem war er laut Polizei alkoholisiert und unter dem Einfluss von Suchtmitteln. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Gegen den Mann wurde umgehend Fremdenhaft verhängt. Er wurde der Fremdenpolizei Wels übergeben.