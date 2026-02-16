Tragische Unfälle: Sechs Verkehrstote in nur einer Woche

Unachtsamkeit, zu schnell oder auf der falschen Seite unterwegs: Wegen diesen Dingen verloren vergangene Woche gleich sechs Menschen ihr Leben im Straßenverkehr.

Insgesamt kam es zu fünf Verkehrsunfällen in der vergangenen Woche in Österreich. Dabei verstarben insgesamt sechs Menschen. Vor allem der tragische Unfall vom vergangenen Dienstag im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten wird wahrscheinlich lange in Erinnerung bleiben: Durch einen Geisterfahrer kam es zu einem Unfall, bei dem zwei Autofahrer auf der Stelle tot waren. Mehr dazu hier: Zwei Tote: Geisterfahrer-Unfall auf A10 forderte zwei Menschenleben.

Tödliche Unfälle: Hier gab es am meisten Tote zu beklagen

Am vergangenen Wochenende verunglückte einer der sechs verstorbenen Verkehrsteilnehmer. „Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, zwei auf einer Autobahn und eine auf einer Landesstraße L ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich und zwei in Kärnten beklagt werden“, heißt es in einer Aussendung des Bundesministeriums für Inneres.

Ursachen für die Unfälle

Die Hauptunfallursachen waren vermutlich in drei Fällen Unachtsamkeit und Ablenkung, in einem Fall eine Missachtung von Ge- und Verboten und nicht angepasste Geschwindigkeit. Drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle, und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger. Vom 1. Jänner bis 15. Februar 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 26 Verkehrstote. Im Vergleich zu den letzten Jahren waren es vergangenes Jahr 31 und 2024 25.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 09:03 Uhr aktualisiert