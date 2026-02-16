106 Jahre jung: Ältester Stadt-Salzburger überrascht Bürgermeister

Zum 106. Mal feierte Josef schon seinen Geburtstag. Das ließ sich der Bürgermeister nicht nehmen und stattete ihm einen Besuch ab. Doch womit er nicht gerechnet hätte: Auch er bekam ein Geschenk.

Josef Schwaninger empfing den Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) anlässlich seines 106. Geburtstags in seiner Wohnung und bekam neben persönlichen Glückwünschen auch Geschenke. Der gebürtige Oberösterreicher ist jetzt der älteste Stadt-Salzburger. Trotz seines stolzen Alters lebt Josef alleine in seiner Stadtwohnung. Unterstützung bekommt er von seiner Nachbarin Irmgard, die ihn liebevoll pflegt. Er war beruflich viele Jahre als Bühnenmeister am Landestheater tätig.

Aktiv und lebensfroh – auch mit 106 Jahren

Der Vater von zwei Söhnen war glücklich verheiratet. Seine Jungs leben in Wien und in Florida. Und bis ins hohe Alter blieb der Pensionist übrigens sehr aktiv. Noch mit stolzen 90 Jahren legte er weite Strecken mit dem Fahrrad zurück. Seine Zeit im Krieg hat ihn sehr geprägt, weswegen ihm ein friedliches Miteinander sehr wichtig ist. Aktuell wirkt er bei einem Friedensprojekt „Lebensweisheiten von 100jährigen“ von Daniel Pleunik mit. Beim Gratulationsbesuch zeigte sich Josef sogar als aufmerksamer Gastgeber – denn er ließ den Bürgermeister nicht ohne Geschenk gehen: Als kleine Geste überreichte er ein Trikot vom FC Red Bull Salzburg.