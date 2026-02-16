Skip to content
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Linz waren die betroffenen Waggons zwar leer, jedoch nicht gereinigt.
Linz/OÖ
16/02/2026
Aufräumarbeiten

Güterzug in Linz entgleist: Gefahrgut-Waggons umgekippt

Ein Güterzug ist Montagfrüh im Linzer Industriegebiet entgleist. Mehrere Gefahrgut-Waggons kippten um. Die Feuerwehr errichtete vorsorglich Brandschutz, Verletzte gibt es nicht.

von Leema Mohsenzada-Slaje
Montagfrüh ist im Linzer Industriegebiet ein Güterzug entgleist. Mehrere Waggons kippten um, darunter auch Waggons für Gefahrenguttransporte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist jedoch erheblich. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Linz waren die betroffenen Waggons zwar leer, jedoch nicht gereinigt. Zuvor waren darin entzündliche Stoffe transportiert worden. Die Feuerwehr reagierte vorsorglich und errichtete umgehend einen Brandschutz. Aufgrund der niedrigen Temperaturen bestand keine akute Explosionsgefahr, die Flammpunkte der transportierten Stoffe liegen deutlich höher.

Oberleitung beschädigt

Durch die Entgleisung wurden mehrere Waggons stark beschädigt, auch die Oberleitung der Bahnstrecke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Areal wurde großräumig abgesperrt. Die Unfallstelle befindet sich in einem Bereich, in dem Züge üblicherweise langsam unterwegs sind, da dort Verschiebearbeiten stattfinden. Seit kurz nach 8.30 Uhr rollen die Züge wieder, allerdings kommt es weiterhin zu Verspätungen. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Ursache der Entgleisung wird derzeit untersucht.

