Anlagebetrug: Pensionist verliert Hunderttausende Euro

Schock im Bezirk Neusiedl am See: Ein 70-Jähriger fiel auf eine Online-Finanzfirma herein und verlor einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich.

Diese Alarmzeichen sollten Sie ernst nehmen: Unrealistische Gewinnversprechen.

Im Bezirk Neusiedl am See wurde ein 70-jähriger Mann Opfer eines schweren Anlagebetrugs. Auslöser war eine Werbeeinschaltung einer angeblichen Online-Finanzfirma.

WhatsApp-Kontakt nach Online-Werbung

Kurz darauf meldete sich ein Unbekannter per WhatsApp. Er gab sich als professioneller Berater aus und überzeugte den Pensionisten, sich auf einer empfohlenen Website zu registrieren. Der Kontakt wirkte zunächst seriös und vertrauenswürdig.

Mehrere Überweisungen – dann der große Schaden

Innerhalb weniger Tage tätigte der 70-Jährige mehrere Transaktionen. Die versprochenen Gewinne schienen laut Online-Konto zu steigen. Um an die angeblich erwirtschaftete Summe zu gelangen, wurde er zu einer weiteren Überweisung gedrängt. Am Ende stellte sich alles als Betrug heraus. Der Mann erlitt einen Schaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die typischen Warnsignale

Betrügerische Online-Broker gehen oft nach dem gleichen Muster vor. Diese Alarmzeichen sollten Sie ernst nehmen: Unrealistische Gewinnversprechen. Extrem hohe, schnelle und „risikofreie“ Renditen gibt es nicht. Überfreundlicher Kontakt: Anfangs kompetent, bei kritischen Fragen ausweichend oder aggressiv. Druck zur Einzahlung: Nach der Registrierung folgen rasche Anrufe oder Nachrichten mit massivem Zeitdruck. Schein-Gewinne im Konto: Angezeigte Erfolge sind oft manipuliert. Probleme bei Auszahlungen: Geld wird nicht überwiesen – stattdessen werden neue Gebühren verlangt.

So schützen Sie sich vor Anlagebetrug Seriöse Anbieter kontaktieren potenzielle Kunden nicht unaufgefordert. Seien Sie besonders vorsichtig bei: -Versprochenen Traumrenditen ohne Risiko -Unerwarteten Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten -Geforderter „Ersteinzahlung“ (oft 250 Euro) -Druck, rasch mehr Geld nachzuschießen Wichtig: Überweisen Sie niemals weiteres Geld, wenn es bereits Unklarheiten gibt. Wenn Sie betroffen sind Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, handeln Sie sofort: Anzeige erstatten: Wenden Sie sich umgehend an die nächste Polizeidienststelle. Beweise sichern: Speichern Sie Chatverläufe, E-Mails, Telefonnummern, Webseiten-Links und Screenshots Ihres Benutzerkontos. Geräte mitnehmen: Bringen Sie nach Möglichkeit Ihr Handy oder Ihren Laptop zur Anzeige mit.

