Olympia: Zwischenstand im Herren-Slalom nach 1. Durchgang

Heute findet der Herren-Slalom auf der Stelvio‑Piste in Bormio statt. Der 1. Durchgang ist so gut wie vorbei.

Gestern, am 15. Feber, fand der Frauen-Riesentorlauf in Cortina d’Ampezzo statt. Die Italienerin Federica Brignone konnte sich dabei Gold sichern. Mehr dazu hier:Olympia: Endstand vom Frauen-Riesentorlauf – Italien holt Gold. Heute beweisen die Herren ihr Können beim Slalom in Bormio. Und so lief der 1. Durchgang.

So liefen die Olympischen Winterspiele für Österreich bisher

Das Österreichische Team konnte bei der Olympia bisher gut punkten. Erst am Samstag hat die Tirolerin Janine Flock Gold im Skeleton Bewerb für unser Land geholt. Bisher konnten die Österreicher vier Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen holen. Außerdem konnte sich Anna Gasser für das Slopestyle-Finale qualifizieren. Aber schauen wir uns das Ergebnis des 1. Durchganges genauer an.

Der 1. Durchgang des Herren-Slalom

Manuel Feller ging für Rot-Weiß-Rot mit der Startnummer 11 als Erster an den Start, doch er kam nicht ins Ziel und ist ausgeschieden. Danach folgte Fabian Gstrein mit der Startnummer 12 und fuhr als bester Österreicher ins Ziel. Marco Schwarz startete mit der Nummer 16 vor Michael Matt.

Ergebnisse des 1. Durchgangs im Herren-Slalom (nach 30 Läufern) 1. Atle Lie MCGRATH: Norwegen– 56:14

2. Loic MEILLARD: Schweiz– +0:59

3. Fabio GSTREIN: Österreich– +0:94

4. Timon HAUGAN: Norwegen – +0:96

5. Armand MARCHANT: Belgien– +1:20

6. Henrik KRISTOFFERSEN: Norwegen– +1:59

7. Marco SCHWARZ: Österreich– +1:96

2. Durchgang

Um 13.30 Uhr startet der 2. Durchgang in Bormio. Wer wird sich am Montag den Sieg holen?

