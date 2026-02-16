Wintereinbruch: Schnee-Chaos auf Österreichs Straßen

Von Vorarlberg bis Niederösterreich sorgen Schnee und Glatteis für Verzögerungen, Sperren und Schneekettenpflicht. Der ÖAMTC warnt vor einer weiteren Verschärfung der Lage.

Der Winter hat sich in der Nacht auf Montag eindrucksvoll zurückgemeldet. Laut ÖAMTC herrschen von Vorarlberg bis Niederösterreich teils winterliche Fahrbedingungen – stellenweise sogar bis in die Tallagen. Autofahrer müssen mit Schneefahrbahn und Glatteis rechnen. Vor allem in den westlichen Bundesländern kam es bereits in den frühen Morgenstunden zu erheblichen Verzögerungen.

Hängengebliebene Fahrzeuge sorgen für Staus

Besonders betroffen ist die Arlberg Schnellstraße S16. Dort kommt es aktuell zu Verzögerungen aufgrund mehrerer hängengebliebener Fahrzeuge. Noch drastischer war die Situation auf der B179: Die Verbindung zwischen Fernpass und Lermoos musste gegen 7.30 Uhr vorübergehend gesperrt werden. Pendler und Reisende brauchen hier viel Geduld.

Schneekettenpflicht auf wichtigen Strecken

In Vorarlberg und Tirol sind auf mehreren Verbindungen Schneeketten erforderlich. Auch in Salzburg und Niederösterreich gelten entsprechende Vorschriften. Betroffen sind unter anderem die Hochkönig Straße B164 über den Dientner Sattel sowie die Ochsattel B21. Wer ohne passende Ausrüstung unterwegs ist, riskiert Strafen – oder bleibt selbst im Schnee stecken.

ÖAMTC warnt vor weiterer Verschärfung

„Derzeit werden die Meldungen mehr. Die Situation dürfte sich im Laufe des Vormittags noch verschärfen“, heißt es aus den Mobilitätsinformationen des ÖAMTC. Autofahrer sollten daher mehr Zeit einplanen, die Geschwindigkeit anpassen und – wenn möglich – nicht unbedingt notwendige Fahrten verschieben.