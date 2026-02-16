Versicherung zahlt nicht: Diese Fehler können richtig viel Geld kosten

Man zahlt jede Menge für Versicherungen, um im Notfall geschützt zu sein. Doch was viele unterschätzen: Es gibt einige Umstände, bei denen die Versicherung möglicherweise nicht zahlt.

Besonders bei Gebäude- und Haushaltsversicherungen gibt es Risikoumstände, die immer wieder unterschätzt werden. Alexander Punzl, Ehrenpräsident des ÖVM (Österreichischer Versicherungsmaklerring) klärt auf, in welche Fallen man rund um Gebäude- und Haushaltsversicherungen tappen kann.

Haushaltsversicherung: Hauptwasserhahn abdrehen

Eine Situation dreht sich um den Hauptwasserhahn. Denn die Musterbedingungen des Versicherungsverbandes Österreich (VVO) verlangen in vielen Fällen, dass dieser bei längerer Abwesenheit von mehr als 72 Stunden abgedreht wird. Was aber kaum bekannt ist: Wenn das technisch oder baulich nicht möglich ist, kann es ohne vorherige Klarstellung zu massiven Leistungskürzungen oder Deckungsausschlüssen kommen. Betroffen sind vor allem Indoor-Pools, Aquarien, Heizsysteme mit Frischwasserbedarf oder Doppelhaushälften mit nur einem Hauptwasserhahn.

Gebäude richtig überwintern

Nur wenige Versicherer sehen hier vertragliche Besserstellungen vor. Außerdem muss die Liegenschaft während der Frostperiode ausreichend beheizt oder sämtliche Leitungswasser- und Heizungswasserleitungen müssen mit ausreichend Frostschutzmittel befüllt werden.

Ständig bewohnt? So meldest du Ferienhäuser richtig

Auch die Regel, dass ein Gebäude „ständig bewohnt“ sein muss, wird unterschätzt, denn es gilt nur als solches, wenn es mindestens 270 Tage pro Jahr genutzt wird. Wochenendhäuser, Freizeitwohnsitze oder selten genutzte Objekte sollten unbedingt als nicht ständig bewohnt gemeldet werden – auch dann, wenn sie regelmäßig kontrolliert werden.

Tipps für den Verischerungsabschluss

Ein häufiger Irrtum: Begehungen oder kurze Aufenthalte ersetzen keine ständige Bewohnung. „Nur weil früher nichts passiert ist, heißt das nicht, dass die Versicherung zahlt“, warnt Punzl. Deshalb sollten die beiden Punkte unbedingt vor Vertragsabschluss oder bei einer Vertragsüberprüfung mit Experten besprochen und versicherungsgültig dokumentiert werden. Wer hier nicht aktiv wird, riskiert im Ernstfall den Versicherungsschutz.