Neue Führung bei der Polizeidirektion Oberösterreich jetzt fixiert

Die Würfel sind gefallen: Karoline Stumptner wird neue stellvertretende Landespolizeidirektorin in Oberösterreich. Da es innerhalb der Landespolizeidirektion keine einheitliche Empfehlung gab, traf Innenminister Gerhard Karner.

Nach der Pensionierung von Rudolf Keplinger mit 1. September 2025 war die Position neu zu besetzen. Insgesamt fünf Bewerber stellten sich dem Auswahlverfahren. Zwei Kandidaten wurden von der Begutachtungskommission als „in höchstem Ausmaß geeignet“ eingestuft: Karoline Stumptner, bisher Leiterin des Rechtsbüros der Landespolizeidirektion und Günter Tischlinger, Personalchef der LPD. Da es keine einstimmige Empfehlung gab, sah das Gesetz vor, dass der Innenminister entscheidet.

Minister folgt Vorschlag der LPD

Karner folgte dem Vorschlag der Landespolizeidirektion und bestellte Stumptner zur neuen Stellvertreterin von Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Die Personalvertretung hatte sich hingegen für Tischlinger ausgesprochen. Mit der nun getroffenen Entscheidung ist das Verfahren abgeschlossen. Stumptner übernimmt damit eine zentrale Führungsfunktion innerhalb der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Sie wird künftig gemeinsam mit Andreas Pilsl die strategische und operative Leitung des Hauses verantworten.