Kein Lotto-Sechser – aber diese Österreicher jubeln jetzt

Bei der Lottoziehung am Sonntag ging es um rund 3,3 Millionen Euro. Obwohl es keinen Sechser gab, konnten einige Österreicher trotzdem ordentlich abräumen.

Erst am vergangenen Sonntag, dem 15. Feber, wurden die letzten Lottozahlen gezogen. Doch, wie die „Österreichischen Lotterien“ am Montag berichten, konnte keiner die richtigen Zahlen tippen, und damit blieb der große Lotto-Sechser erstmal aus. Und damit geht es am kommenden Mittwoch bereits um den zweiten Vierfachjackpot dieses Jahres. „Rund 4,6 Millionen Euro werden dann als Gewinnsumme für den oder die Sechser zur Verfügung stehen. Übrigens: Der erste Vierfachjackpot des Jahres entwickelte sich zum Fünffachjackpot weiter“, heißt es.

Wiener räumt beim Lotto ordentlich ab

Dafür gab es aber beim Fünfer mit Zusatzzahl am Sonntag gleich vier Gewinner. Zwei Tiroler, sowie ein Salzburger und ein Burgenländer dürfen sich freuen: Denn ihr Quicktipp bringt ihnen jeweils 37.000 Euro ein. Das richtige Händchen hat ein Wiener beim LottoPlus gezeigt. Denn mit seinen getippten Zahlen konnte er immerhin einen Solo-Sechser abräumen. Und der is mehr als 313.000 Euro wert. „Doch dabei ist es nicht geblieben: Der Gewinn wurde mit dem System 0/08 erzielt, was noch einmal 12 Fünfer und 15 Vierer brachte“, heißt es. Beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es dann um etwa 350.000 Euro.

Joker: So viel gibt es am Mittwoch zu gewinnen

Beim Joker ist wieder einmal ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben, und somit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot. Das „Ja“ zum Joker wird dabei – im Falle eines Sologewinnes – rund 600.000 Euro wert sein.