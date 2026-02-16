Eskalation im Festzelt: 23-Jährige von vier Mädchen attackiert

Nach dem Faschingsumzug noch ausgelassen im Festzelt feiern? Für eine junge Frau wurde das zum Albtraum. Denn sie wurde brutal attackiert und landete im Krankenhaus.

Die Situation in einem Festzelt nach dem Faschingsumzug in Götzis (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) eskalierte am vergangenen Samstag, sodass die Polizei eingreifen musste. „Erhebungen zufolge dürfte es im Verlauf des Abends zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Frau und einem als Piratin verkleideten Mädchen gekommen sein“, heißt es.

Vier Mädchen attackieren junge Frau

Etwa eine Stunde später lief alles aus dem Ruder: Mindestens vier Mädchen sollen auf die 23-Jährige zugekommen sein und sie zu Boden gerissen haben. In weiterer Folge wurde sie durch mehrere Personen verletzt. Auch die zuvor genannte Piratin soll beteiligt gewesen sein. Das Opfer wurde ins Landeskrankenhaus gebracht.