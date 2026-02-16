Olympia: Endstand vom Herren-Slalom – Schweiz holt Gold

Im ersten Durchgang des Herren-Slaloms in Bormio glänzte der Norweger Atle Lie McGrath. Doch wer konnte den Bewerb am Ende für sich entscheiden?

In den vergangenen Tagen haben sich die Sportler bereits sehr gut geschlagen: Bisher konnten die Österreicher vier Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen holen. Außerdem konnte sich Anna Gasser für das Slopestyle-Finale qualifizieren.

So war der 1. Durchgang der Herren beim Slalom

Auch der 1. Durchgang des Herren-Slalom in Bormio war spannend. Zuerst schied Manuel Feller aus, dann kam Fabio Gstrein als bester Österreicher ins Ziel. Auch Marco Schwarz und Michael Matt schafften es unter die Top 10. Doch wer sicherte sich am Ende die Goldmedaille?

Schaust du die Ski Alpin-Rennen bei den Olympischen Spielen? Ja, jedes einzelne! Ja, aber nicht jedes Nein, gar nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ski-Alpin: MEILLARD hat Olympia-Slalom gewonnen

Nach einem, vor allem für die Österreicher, spannenden Rennen konnte Fabio Gstrein die Silbermedaille nach Hause bringen. Vor ihm am Stockerl: Der Sieger Loic Meillard aus der Schweiz. Auf Platz drei darf sich Henrik Kristoffersen mit einem Abstand von +1,13 freuen.

Der Endstand im Olympia-Slalom: Loic MEILLARD: Schweiz – 1:53:61 Fabio GSTREIN: Österreich -+0:35 Henrik KRISTOFFERSEN: Norwegen – +1:13 Timon HAUGAN: Norwegen – +1:42 Armand MARCHANT: Belgien – +2:00 Tanguy NEF: Schweiz – +2:02 Eirik Hystad SOLBERG: Norwegen – +2:13 Michael MATT: Österreich – +2:14 Linus STRASSER: Deutschland – +2:17 Marco SCHWARZ: Österreich – +2:18

Ski-Alpin: So haben sich die Österreicher im Olympia-Slalom geschlagen

Michael Matt startete als erster Österreicher im 2. Durchgang und fuhr vorläufig auf Rang 3. Am Ende reichte es immerhin für Platz 8. Marco Schwarz folgte ihm ins Ziel und landete mit +0,16 vorerst auf Platz 5. Für ihn geht der Tag mit Platz 10 zu Ende. Der letzte Österreicher am Start: Fabio Gstrein. Die Hoffnung auf eine Medaille für Österreich liegt an ihm – und seine Fahrt über die Ziellinie zeigt: Er bringt eine Medaille nach Hause.